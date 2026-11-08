VIDEO | El festejo de los jugadores de Newell’s por el gol de Boca que le quitó el título de la tabla anual a Rosario Central

El plantel de la Lepra celebró con entusiasmo el tanto de Enner Valencia. La reacción quedó registrada en video mientras concentraban a la espera del partido ante Instituto.

Hoy 00:19

La definición de la tabla anual de la Liga Profesional 2026 dejó una escena que tuvo como protagonistas a los jugadores de Newell’s. Mientras concentraban para enfrentar a Instituto de Córdoba, los futbolistas de la Lepra festejaron el gol de Enner Valencia para Boca, que terminó frustrando la consagración de su clásico rival, Rosario Central.

El delantero ecuatoriano convirtió sobre el final del encuentro ante Defensa y Justicia y le dio al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena una victoria por 1-0, resultado que le permitió quedarse con el título de la tabla anual.

Hasta ese momento, Rosario Central se ilusionaba con terminar en lo más alto, luego de vencer por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

La reacción del plantel de Newell’s quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los futbolistas estaban cenando en la concentración cuando se enteraron del gol del Xeneize y comenzaron a celebrar.

Algunos se levantaron de sus sillas, otros se abrazaron y hasta hubo jugadores que se quitaron la camiseta, en un festejo que reflejó la histórica rivalidad entre los dos equipos rosarinos.

Del otro lado, los futbolistas de Rosario Central también protagonizaron una escena particular. Tras finalizar su encuentro, se reunieron en el banco de suplentes para seguir los últimos minutos del partido de Boca.

Cuando escucharon un grito de gol desde las tribunas, comenzaron a festejar creyendo que el resultado los favorecía, sin saber todavía que Valencia había marcado el tanto decisivo para el Xeneize.

Así, mientras Boca celebraba su consagración, la definición también dejó una postal en Rosario: los jugadores de Newell’s festejando que su eterno rival se quedara sin el título.