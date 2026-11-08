“Tuve fobia social”: Cande Tinelli se refirió al peso de su apellido

La hija de Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cómo la exposición mediática afectó su salud mental.

Hoy 07:22

Cande Tinelli abrió su corazón y habló como pocas veces sobre el lado menos conocido de pertenecer a una de las familias más famosas de la Argentina. Durante una entrevista junto a su hermana Micaela, la influencer y cantante confesó que cargar con el apellido Tinelli le provocó inseguridades, dificultades profesionales y problemas de salud mental que todavía intenta superar.

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En una charla con Nico Barral para el ciclo Mano a mano, de Resumido, la hija de Marcelo Tinelli reconoció que detrás de los privilegios que muchos asocian con su familia existe una realidad que no siempre resulta sencilla. “Hay algo del apellido que la gente cree que está buenísimo y a mí un día me gustaría contar que hay una parte detrás que no es tan buena”, expresó.

Cómo le afectó al fama de su papá

Lejos de responsabilizar a su padre, Cande Tinelli explicó que crecer bajo la mirada pública y las expectativas ajenas tuvo consecuencias en su vida personal. “No es un tema en contra de mi viejo, pero yo tuve fobia social y pánico escénico. Hay cosas de la vara del éxito muy alta que aún me cuestan”, confesó.

La artista también recordó los cuestionamientos que recibió cuando decidió lanzarse como cantante. Según contó, muchas personas desestimaron sus proyectos musicales por ser hija del conductor.

“Por ser ‘la hija de’ me cuestionan todo. Cuando saqué música decían que era porque estaba aburrida y mi papá me ponía la plata”, lamentó.

En ese sentido, reconoció que las críticas continúan condicionando su desarrollo profesional. “No me termino de realizar en lo que me gusta porque me juzgan, y todavía, aunque lo intente, me siguen afectando las opiniones de la gente”, sostuvo.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Cande reveló hasta qué punto la ansiedad llegó a interferir en su vida cotidiana.

"En un momento no podía hablar por teléfono con mi psicóloga, a ese nivel. La salud mental se pone un poco en juego”, relató, dejando en evidencia la intensidad de las dificultades que atravesó.

Con estas declaraciones, la hija de Marcelo Tinelli mostró una faceta más vulnerable y cuestionó la idea de que crecer en una familia famosa garantiza una vida sin obstáculos.