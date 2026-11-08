Lionel Messi hizo historia en la MLS: ganó la Bota de Oro por segundo año consecutivo y logró un récord inédito

El capitán de Inter Miami terminó como máximo goleador de la temporada 2026 con 26 tantos en 31 partidos.

Hoy 07:08

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el fútbol estadounidense. El astro argentino se consagró ganador de la Bota de Oro de la MLS 2026 y se convirtió en el primer jugador en conquistar este premio durante dos temporadas consecutivas.

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El capitán de Inter Miami cerró la fase regular con 26 goles en 31 encuentros, superando al croata Petar Musa, de FC Dallas, que anotó 22, y al inglés Sam Surridge, de Nashville SC, que terminó con 21.

De esta manera, el rosarino repitió la distinción obtenida en 2025, cuando convirtió 29 goles, y pasó a integrar el selecto grupo de seis futbolistas que ganaron el premio en más de una ocasión.

Los números de Messi durante 2026 fueron sobresalientes. Además de liderar la tabla de goleadores, registró 43 participaciones directas en goles y alcanzó un promedio de 0,84 tantos por partido.

Otro dato destacado es que 25 de sus 26 goles fueron sin contar penales, la segunda mejor marca de la historia de la competición, solo por detrás de los 28 que él mismo consiguió en 2025.

El campeón del mundo también se convirtió en el primer jugador de la MLS en superar las 40 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas. En sus últimas tres campañas acumula 75 goles y 127 participaciones directas.

Desde su llegada a Inter Miami en julio de 2023, Messi no dejó de establecer récords. Anteriormente había sido el primer futbolista en ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en dos temporadas seguidas, en 2024 y 2025.

Con una nueva Bota de Oro en su carrera, Messi continúa ampliando su legado en Estados Unidos, consolidándose como una de las grandes figuras de la historia de la MLS.