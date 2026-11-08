VIDEO | Por segunda vez en pocos días, otro automóvil cayó en un pozo sobre avenida Belgrano

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado, en inmediaciones de calle Posadas. El vehículo, un Renault 12, quedó atrapado en la abertura y tuvo que ser retirado con ayuda de vecinos y transeúntes.

Hoy 01:00

Un automóvil terminó dentro de un pozo durante la noche del sábado 7 de noviembre sobre avenida Belgrano, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. El episodio ocurrió en el mismo sector donde días atrás se había registrado un accidente de características similares.

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El hecho tuvo lugar entre las 23 y las 23.30, pasando la intersección con calle Posadas. Por circunstancias que no fueron precisadas, un Renault 12 terminó cayendo dentro de la abertura que se encuentra sobre la calzada.

Ante la situación, vecinos y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para colaborar y lograron sacar el rodado del pozo. De acuerdo con la información disponible, no se habrían registrado personas lesionadas.

Se trata del segundo accidente de características similares en ese mismo lugar en pocos días. El antecedente ocurrió durante la noche del sábado 31 de octubre, cuando otro automóvil terminó dentro de la misma abertura y fue necesaria la intervención de una unidad plancha para retirarlo.