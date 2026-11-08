Amenazas al papa León XIV: quién es el hombre detenido y qué encontraron durante el allanamiento

Tiene 49 años y fue localizado en Villa Rosa, partido de Pilar, tras una investigación que comenzó el viernes. Durante el allanamiento secuestraron tres teléfonos celulares, uno de ellos utilizado para realizar la amenaza, y un dron cuyas capacidades están bajo análisis.

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Un hombre de 49 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina. Durante el allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares y un dron que ahora es materia de investigación.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el sospechoso es un obrero de 49 años que fue identificado después de una investigación contrarreloj encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Entre los elementos incautados durante el procedimiento había tres celulares. Uno de ellos habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria contra el Pontífice. También se encontró un dron, cuyas capacidades operativas son actualmente analizadas por los investigadores para determinar si tiene alguna vinculación con las amenazas.

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, a las 16.30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal informó sobre una comunicación que contenía amenazas contra la vida del Papa. A partir de ese momento, la Justicia y los organismos de inteligencia pusieron en marcha distintas medidas para identificar al responsable.

Ante la urgencia del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó verbalmente la acción penal, mientras se avanzaba con las primeras diligencias. En el expediente también intervino la Secretaría Penal N° 2 y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Además, participó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que proporcionó información solicitada por los investigadores durante el desarrollo del operativo.

Luego de aproximadamente 24 horas de tareas de investigación, análisis de información y trabajo de campo, las autoridades lograron identificar un domicilio vinculado al sospechoso en Villa Rosa. Con la orden judicial correspondiente, efectivos policiales realizaron el allanamiento y concretaron la detención.

En principio, el hombre quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el contenido de los mensajes ni sobre las circunstancias en las que se produjo la comunicación amenazante. Tampoco se difundió la identidad del detenido.

La detención había sido anunciada inicialmente por la SIDE mediante un comunicado oficial, en el que destacó que el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de las intimidaciones. El organismo también remarcó la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

El episodio se conoció en la antesala de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre. El Pontífice arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú.