Instituto rescató un empate sobre el cierre ante un Newells y terminó como el mejor del Clausura

La Gloria, se quedó con un punto fundamental en Córdoba tras empatar 2 a 2 ante la Lepra en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la fecha 16 del certamen.

07/11/2026

Instituto rescató un empate agónico este sábado por la noche al igualar 2 a 2 frente a Newell's, en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. La Gloria estuvo en ventaja, pasó a perderlo en el complemento y consiguió la igualdad en el tiempo adicionado para cerrar la etapa como líder de la Zona A.

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El equipo cordobés comenzó mejor y logró abrir el marcador rápidamente. A los 6 minutos del primer tiempo, Facundo Suárez aprovechó un centro de Jhon Córdoba y empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 1-0. Instituto encontró la ventaja en el arranque, aunque Newell's fue creciendo con el correr de los minutos y tuvo algunas oportunidades para llegar al empate. Incluso, sobre el cierre de la etapa inicial, Oscar Salomón estrelló un remate contra el travesaño.

En el segundo tiempo, la Lepra consiguió cambiar el desarrollo del encuentro. A los 20 minutos, Walter Núñez apareció para empujar la pelota y marcar el 1-1, luego de una buena combinación colectiva. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro Leandro Rey Hilfer terminó convalidando el tanto.

El conjunto rosarino no se conformó con la igualdad y fue en busca de la victoria. A los 33 minutos, Walter Mazzantti, que había ingresado poco antes, recibió la pelota, realizó una buena maniobra individual y sacó un potente remate al primer palo para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.

Cuando parecía que Newell's se llevaba los tres puntos de Córdoba, Instituto encontró una reacción en el tramo final. A los 47 minutos del complemento, Matías Tissera apareció para marcar el 2-2 definitivo y desatar el festejo de los hinchas locales. El delantero, que había ingresado por Suárez durante la segunda parte, terminó convirtiéndose en el protagonista del cierre.

Con este resultado, Instituto terminó primero en la Zona A, con 34 puntos, y aseguró su condición de líder de su grupo de cara a los octavos de final. Newell's, por su parte, finalizó en el sexto puesto, también dentro de los equipos que avanzaron a la próxima instancia del campeonato.