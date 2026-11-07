Silva Neder defendió el rol del Estado durante el aniversario de Colonia El Simbolar

En el marco de los 56 años de la localidad, el vicegobernador participó de la inauguración de obras públicas y la entrega de 10 viviendas sociales.

Hoy 22:42

Durante los actos centrales por el 56° aniversario de Colonia El Simbolar, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó los festejos junto a la comisionada municipal Estela del Valle Pérez, marco en el cual habilitaron obras públicas y entregaron nuevas viviendas sociales, ratificando la defensa del rol del Estado para el desarrollo del interior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el acto central, Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, ceremonia en la que estuvo acompañado por la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; los subsecretarios Luis Villavicencio (Gobierno) y Ángel Iñiguez (Producción); los diputados provinciales Carlos Hazam y Nilda Moyano, y el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera, entre otras autoridades.

En la jornada se dejaron inaugurados 1.200 metros de alumbrado público, 16 puentes sobre el sistema de desagüe pluvial, cámaras de monitoreo urbano y la remodelación del Arco de Entrada, de la Plazoleta El Buen Pastor, del Cementerio Municipal y de la Agencia de Desarrollo Territorial.

CONTINUIDAD INSTITUCIONAL Y BIEN COMÚN

Al repasar el informe de gestión comunal, el Vicegobernador remarcó que las obras son el reflejo de una "continuidad política e institucional iniciada hace años por el anterior comisionado Ángel Iñiguez".

Remarcó: "Buscamos desde el consenso las mejores soluciones. Todo gobernante debe trabajar por el bien común para que cada vecino pueda concretar sus sueños".

VIVIENDAS SOCIALES: MÁS DE 150 SOLUCIONES HABITACIONALES

En el acto se entregaron las llaves de 10 nuevas viviendas sociales —cinco de ellas gestionadas mediante cooperativas—, superando las 150 unidades concretadas en la zona. Silva Neder ponderó el programa de Erradicación de Ranchos iniciado en 2013 por la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, destacando su meta de "darle dignidad a la familia santiagueña, viva donde viva, y garantizar un mejor entorno sanitario".

DOS MODELOS: SOLIDARIDAD VS. INDIFERENCIA

En el tramo final de su discurso, contrapuso la visión local con el escenario sociopolítico del país: "Hoy atravesamos un contexto complicado que va más allá de lo económico. Enfrentamos mensajes de individualismo, violencia y egoísmo impulsados desde el ámbito nacional, donde se invita a mirar solo el beneficio propio".

VISITA DEL PAPA

En el marco de la histórica visita de Su Santidad, el Papa León XIV, a la Argentina, Silva Neder expresó: "Como santiagueños, la visita del Papa León XIV a nuestra patria representa una inmensa bendición que nos reconforta el alma y nos llena de una profunda esperanza. Su presencia constituye un llamado fraterno y urgente a abrir nuestros corazones".