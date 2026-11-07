Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida

El fatal accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 34. Las víctimas circulaban en una motocicleta cuando se produjo el impacto. Una de ellas falleció tras ser trasladada a un centro de salud.

Hoy 08:34

Un trágico accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Icaño, en el departamento Avellaneda. El siniestro dejó como saldo una joven de 18 años fallecida y otra con heridas de consideración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que se investigan, habrían sido embestidas por un camión.

Como consecuencia del violento impacto, una de las jóvenes sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos por asistirla, se confirmó su fallecimiento.

En tanto, la otra ocupante de la motocicleta sufrió heridas de consideración y recibió asistencia médica tras el siniestro.

Según las primeras averiguaciones, ambas jóvenes habrían intentado cruzar la ruta cuando se produjo la colisión con el vehículo de gran porte, aunque esta circunstancia deberá ser esclarecida mediante las actuaciones correspondientes.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 55 de Icaño, que trabaja para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.