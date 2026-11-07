Santiago del Estero bajo alerta amarillo por fuertes vientos y tormentas para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advierte la llegada de fuertes ráfagas. La jornada estará marcada por un descenso de temperatura, cielo mayormente nublado y posibles tormentas durante las primeras horas.

Hoy 02:04

El sábado 7 de noviembre comenzó con fuertes vientos en la Madre de Ciudades, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por las condiciones previstas para las primeras horas de la jornada.

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Durante los primeros minutos del día se registraron vientos del sector sur superiores a los 28 kilómetros por hora, marcando un cambio en las condiciones meteorológicas después del intenso calor de los últimos días.

Según los datos del organismo nacional, la temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 25°C, lo que representa un importante descenso respecto de los 35 grados anunciados para el viernes.

La humedad rondará el 50% y el cielo se presentará mayormente nublado durante buena parte del día. Además, se anticipa la posibilidad de tormentas fuertes durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, aunque las condiciones tenderían a mejorar con el transcurso de la jornada.

Alerta amarilla por vientos: las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h

La advertencia del SMN contempla vientos provenientes del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El fenómeno podría generar complicaciones por la caída de ramas, el desplazamiento de objetos y la reducción de las condiciones de seguridad en espacios abiertos.

Ante este panorama, se recomienda asegurar los elementos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o carteles y circular con precaución, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un comienzo de fin de semana ventoso y considerablemente más fresco, con la atención puesta en la evolución de las condiciones meteorológicas y las advertencias oficiales.