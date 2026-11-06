Argentinos Juniors necesita un milagro para superar a Boca: ¿por cuántos goles debe ganar para ser campeón?

El Bicho comparte la cima de la tabla anual con el Xeneize, pero tiene una diferencia de gol muy inferior. Si ambos ganan en la última fecha, el equipo de La Paternal necesitará una goleada histórica para quedarse con el título.

Hoy 12:04

La definición de la tabla anual 2026 promete emociones fuertes este sábado desde las 17.30, cuando Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central disputen sus respectivos encuentros. Aunque el Xeneize llega como principal candidato a quedarse con el título, el Bicho todavía mantiene una posibilidad matemática de arrebatarle el primer puesto.

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Actualmente, Boca y Argentinos Juniors suman 60 puntos, pero el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene una amplia ventaja en la diferencia de gol: +22 contra +12. Por ese motivo, si ambos consiguen una victoria, el conjunto de La Paternal necesitará un resultado extraordinario para superar a su rival.

En el escenario más favorable, si Boca derrota 1 a 0 a Defensa y Justicia, el equipo conducido por Nicolás Diez deberá vencer a Huracán por al menos 11 goles de diferencia para quedarse con el primer puesto de la clasificación.

La situación se explica por los criterios de desempate establecidos por la Liga Profesional. En caso de igualdad de puntos, primero se considera la diferencia de gol y luego la cantidad de tantos convertidos. En este último aspecto, Boca también tiene ventaja, con 45 goles a favor contra 37 de Argentinos.

Si el Xeneize consigue una victoria por más de un gol de diferencia, la exigencia para el Bicho será todavía mayor, ya que necesitará aumentar su margen de triunfo. Por eso, una victoria de Boca prácticamente le garantizaría el título de la tabla anual, salvo que se produzca una goleada histórica de Argentinos Juniors.

Los encuentros se disputarán en simultáneo: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto. Los tres equipos buscarán cerrar la temporada regular con el primer puesto de la clasificación general.