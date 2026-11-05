La Banda: prorrogan la detención de un joven acusado de balear a un adolescente durante una pelea entre bandas

El imputado, de 23 años, permanecerá detenido otros 15 días por un violento enfrentamiento ocurrido en el barrio Juan Domingo Perón. La víctima sufrió heridas de arma de fuego en las piernas y la zona genital, y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Hoy 18:19

La Justicia de La Banda resolvió prorrogar por 15 días la detención de un joven de 23 años, acusado de participar en un violento enfrentamiento entre bandas que terminó con un adolescente herido de arma de fuego en el barrio Juan Domingo Perón.

La decisión fue adoptada por la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, durante una audiencia en la que la Fiscalía solicitó mantener la medida por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El sospechoso está imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas calificadas.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, alrededor de las 5.50, cuando la víctima se encontraba con amigos y fue interceptada por un grupo de aproximadamente 20 personas. Según la investigación, la situación derivó en una pelea en la que habrían participado cerca de 50 individuos, algunos de ellos armados con tumberas.

En medio del enfrentamiento, el adolescente recibió impactos de proyectiles en ambas piernas y en la zona genital. Una vecina logró auxiliarlo y resguardarlo en su vivienda hasta que fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda.

Durante la audiencia se informó que el menor presenta una fractura en el fémur derecho, por la que debió ser operado y permanece inmovilizado. La Fiscalía solicitó una evaluación del Cuerpo Médico Forense para establecer si la lesión está directamente relacionada con los disparos, lo que podría modificar la imputación.

La investigación también reveló que el ataque se habría producido en el marco de enfrentamientos recurrentes entre grupos antagónicos. Además, la querella denunció presuntas amenazas contra la víctima y su familia a través de redes sociales.

La defensa del acusado solicitó su excarcelación y cuestionó las pruebas reunidas, pero la magistrada rechazó el planteo. De esta manera, el joven continuará detenido durante otros 15 días mientras avanzan las medidas judiciales para esclarecer el hecho.