Macri respaldó el rumbo económico de Milei, pero reclamó diálogo para atraer inversiones

El expresidente advirtió que la estabilidad macroeconómica no alcanza para garantizar el desarrollo y cuestionó la falta de apertura del oficialismo para incorporar dirigentes del PRO a la gestión.

Hoy 17:18

El expresidente Mauricio Macri expresó su respaldo a la continuidad del programa económico del gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que la estabilización de las cuentas públicas debe estar acompañada por mayor diálogo político y confianza para impulsar las inversiones.

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Durante su participación en un foro organizado por la consultora Abeceb, el titular del PRO sostuvo que la Argentina enfrenta una nueva instancia decisiva y planteó que abandonar el rumbo actual tendría consecuencias graves. “Estamos de vuelta, llegando a la misma encrucijada. Volver atrás o continuar”, afirmó. En esa línea, consideró que un retroceso “sería una catástrofe”.

Sin embargo, Macri señaló que el Gobierno necesita modificar algunos aspectos de su gestión para pasar del ordenamiento económico a una etapa de crecimiento. “Un país que quiere pasar del equilibrio macroeconómico al desarrollo tiene que encontrar espacios de diálogo y de generación de confianza”, sostuvo.

Como parte de esa propuesta, planteó recuperar las mesas de productividad que funcionaron durante su presidencia, con participación de empresarios, sindicatos, gobernadores y representantes del Estado nacional. Según explicó, esos ámbitos permitirían coordinar políticas para resolver obstáculos que afectan la actividad económica.

El exmandatario valoró especialmente el ajuste fiscal llevado adelante por Milei, pero consideró que todavía no se observa una respuesta equivalente en materia de inversiones. “La inversión no acompañó esta hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días”, expresó.

Para Macri, uno de los principales problemas que enfrenta el país continúa siendo la falta de confianza entre los propios argentinos y de los inversores del exterior. En ese sentido, sostuvo que un modelo económico abierto y competitivo necesita que el Estado pueda resolver cuestiones que actualmente dificultan el desarrollo de los distintos sectores productivos.

Como ejemplo, mencionó los acuerdos sectoriales que permitieron impulsar la actividad en Vaca Muerta y destacó la importancia de generar condiciones para que las empresas puedan ampliar sus proyectos.

Durante su exposición, también hizo referencia al vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza. Macri reconoció las dificultades que atravesó su partido desde la irrupción política de Milei y admitió que perdió protagonismo en la representación del cambio. “El PRO se quedó sin liderazgo del cambio. La interna que hicimos fue muy mala y esa oportunidad la supo aprovechar Javier Milei”, analizó.

Pese a ello, aseguró que su espacio mantuvo el acompañamiento a las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria, aunque cuestionó que no se haya generado una mayor integración de dirigentes del PRO en el Gobierno.

“No tuvieron la apertura para recibir apoyos más orgánicos de nuestro partido”, afirmó. Según explicó, la experiencia de funcionarios y referentes que ya ocuparon responsabilidades de gestión podría haber contribuido a una administración más coordinada y dinámica.

En ese contexto, destacó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien consideró posiblemente el mejor integrante del gabinete por su experiencia previa durante su propia presidencia.

Por último, Macri defendió la necesidad de incorporar distintas miradas en los equipos de gobierno y cuestionó las decisiones tomadas sin escuchar opiniones alternativas. “No hay iluminados. Los tiempos de los iluminados ya han sido un desastre”, advirtió.

A pesar de las diferencias planteadas, el expresidente ratificó que el PRO continuará respaldando el rumbo económico de Milei y aseguró que ese acompañamiento se sostuvo “con absoluta honestidad, sin pedir nada a cambio”.