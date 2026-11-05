El vicepresidente del Banco Central defendió la estabilidad cambiaria y destacó el impacto de las inversiones

Werning aseguró que el equilibrio macroeconómico permite evitar devaluaciones recurrentes y sostuvo que el crecimiento de las exportaciones en sectores como energía, minería y agro genera beneficios para el resto de la economía.

Hoy 16:56

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, destacó los avances del Gobierno en materia de estabilización económica y aseguró que la previsibilidad cambiaria es una condición fundamental para impulsar las inversiones y fortalecer el ahorro dentro del país.

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Durante su exposición en un foro organizado por la consultora Abeceb, ante empresarios, el funcionario sostuvo que la reducción de los desequilibrios macroeconómicos permite dejar atrás la incertidumbre que durante años estuvo asociada al valor del dólar. “Sin desequilibrios macro, el tipo de cambio no es una variable de ajuste recurrente cada dos años”, afirmó.

En ese contexto, Werning también defendió la libertad de los argentinos para administrar sus ingresos y ahorros en moneda extranjera. “Los argentinos que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y los que trabajan, ahorran y quieren irse de vacaciones a Cancún, también lo pueden hacer”, expresó.

El funcionario cuestionó las posturas que, a su entender, buscan condicionar esas decisiones individuales a los objetivos de la política económica y remarcó que uno de los principios centrales del programa oficial es la libertad.

Por otra parte, señaló que la apertura de los mercados y las condiciones económicas impulsadas por la administración nacional favorecieron la rentabilidad de actividades estratégicas como la energía, la minería y el agro. Según explicó, el ingreso de divisas generado por estos sectores exportadores contribuye a fortalecer la estabilidad cambiaria y beneficia al conjunto de la economía.

Werning recordó que, durante años, una de las principales preocupaciones de las empresas era anticipar cuándo se produciría una nueva devaluación. En cambio, consideró que el escenario actual permite proyectar las actividades productivas sin depender de ajustes recurrentes del tipo de cambio.

En esa línea, sostuvo que la estabilidad externa también resulta determinante para que los ahorros de los argentinos permanezcan en el país y se transformen en inversiones. “El derrame es absolutamente positivo y a medida que se construyen esos eslabones, va a haber un impacto en el crecimiento tremendo. Es realmente una oportunidad de oro”, señaló.

Finalmente, el vicepresidente del BCRA puso el foco en el compromiso del sector privado y destacó que empresarios argentinos están apostando a invertir en el país, en un contexto que, según su mirada, ofrece mejores condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos.