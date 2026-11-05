River le ganó un duelo clave a Aldosivi en Mar del Plata y se posiciona entre los mejores del Clausura

Tras la derrota en el Superclásico, el elenco Millonario se impuso por 2 a 0 como visitante ante el Tiburón en el marco de la fecha 16 del certamen.

Hoy 17:00

River volvió al triunfo después de la derrota ante Boca en el Superclásico y derrotó por 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026. Con este resultado, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio aseguró su clasificación a los playoffs entre los cuatro mejores de su zona.

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El Millonario dominó la posesión durante el primer tiempo, pero tuvo dificultades para generar situaciones claras frente a un rival que ya había perdido la categoría. Thiago Almada tuvo una de las oportunidades más peligrosas con un remate que se estrelló en el travesaño.

El encuentro tuvo dos intervenciones determinantes del VAR. Primero, se anuló un gol de Santiago Moya por posición adelantada de Andrés Vombergar. Posteriormente, la revisión tecnológica permitió sancionar un penal para River por una mano del propio Vombergar dentro del área.

Lucas Beltrán se encargó de ejecutar la pena máxima y abrió el marcador con un remate firme junto al poste. Con la ventaja a su favor, River encontró mayores espacios y logró ampliar la diferencia gracias a una buena definición de Ángel Correa, quien estableció el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, River dejó atrás el golpe sufrido ante Boca y consiguió una victoria importante para recuperar confianza. El Millonario disputará los octavos de final en el estadio Monumental, con el objetivo de pelear por el título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.