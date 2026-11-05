Qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

El actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Su hermano llamó al 911 y el SAME constató el fallecimiento. La Justicia investiga las causas.

Hoy 09:30

El mundo del espectáculo continúa conmocionado por la muerte de Daniel Bifulco, integrante del recordado trío humorístico Los Jaimitos, quien falleció a los 56 años.

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Según el parte policial, durante la madrugada su hermano llamó al 911 al advertir que Bifulco se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado en Villa Urquiza.

“Personal policial llegó al lugar solicitando asistencia médica. Se hizo presente el SAME, que constató el fallecimiento”, indica el informe. Además, se precisó que el actor se encontraba recostado y no presentaba signos de violencia.

La Justicia dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y la intervención de la Unidad Criminalística, por lo que las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación.

La despedida de sus compañeros de Los Jaimitos

Tras conocerse la noticia, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta despidieron a Bifulco con emotivos mensajes en las redes sociales.

“Querido amigo, Dani, qué decir en este momento, cuando el dolor es inmenso. Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría”, escribió Peña.

Además, agregó: “Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte, lo estará”.

Por su parte, Rodrigo Vagoneta expresó: “Te amo, amigo, aún no lo creo. Descansa en paz, mi hermano. Siempre estarás en mí”.