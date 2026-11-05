Tras perder el Superclásico, River visita a Aldosivi con la obligación de ganar para asegurar su lugar entre los primeros del Clausura

El Millonario buscará recuperarse de la derrota ante Boca y terminar entre los cuatro mejores de la Zona B. El partido se jugará este jueves desde las 15 en Mar del Plata.

Hoy 01:15

River Plate visitará este jueves a Aldosivi, desde las 15, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará una victoria que le permita asegurar el cuarto puesto de la Zona B y disputar los octavos de final como local.

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El Millonario llega golpeado tras perder 1 a 0 ante Boca en el Superclásico, encuentro en el que sufrió las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Pese a la derrota, logró clasificarse a los playoffs gracias a la caída de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors.

Además, River ya no tiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual, por lo que su única alternativa será consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Por su parte, Aldosivi atraviesa un presente complicado. El conjunto marplatense se ubica en el 14° puesto de la Zona B con 11 puntos y viene de perder 2 a 1 frente a Racing, resultado que confirmó su descenso a la Primera Nacional.

El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra, con José Carreras a cargo del VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Posible formación de River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Posible formación de Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.