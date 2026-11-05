Enrique Maza y La Verdadera hicieron vibrar Un Poco de Ruido ante más de 50 mil espectadores

El cantante santiagueño llevó la guaracha al popular streaming conducido por Pinky, DJ Pipo y Damo. Entre música, humor y anécdotas de sus comienzos, protagonizó una noche especial en la que también recordaron a Koly Arce.

Hoy 01:14

La guaracha santiagueña fue protagonista de una nueva emisión de Un Poco de Ruido, el exitoso programa de streaming que recibió a Enrique Maza y La Verdadera en una presentación cargada de música, humor y recuerdos.

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Con más de 50 mil espectadores conectados durante la transmisión, el artista oriundo de la zona de El Bobadal hizo bailar a los conductores Pinky, DJ Pipo y Damo, mientras interpretaba algunos de sus temas más populares.

Durante el programa sonaron canciones como "Me emborracho por ella", "El bagual" y "La bailadora", que despertaron el entusiasmo de los seguidores y generaron una intensa participación en el chat en vivo.

De trabajar en el monte santiagueño a conquistar el streaming

Además de su repertorio musical, Enrique Maza compartió anécdotas de sus comienzos y recordó los sacrificios que realizó antes de dedicarse profesionalmente a la música.

El cantante relató parte de su historia vinculada con los parajes de Bajo Alegre y El Bobadal, donde trabajó como peón rural en la cosecha de limones y en tareas relacionadas con la explotación del quebracho.

Aquellas experiencias marcaron su infancia y juventud, mucho antes de consolidarse como uno de los referentes de la música tropical santiagueña.

Con su característico humor y espontaneidad, el músico logró una gran conexión con los conductores del programa, combinando las historias de su vida con la alegría de la guaracha.

Un emotivo recuerdo a Koly Arce

Otro de los momentos destacados de la transmisión llegó cuando los participantes recordaron a Koly Arce, uno de los grandes exponentes de la guaracha santiagueña.

Entre anécdotas y recuerdos, resaltaron su trayectoria y el legado que dejó en la música popular de Santiago del Estero.

En ese contexto, surgió la posibilidad de realizar una futura emisión especial de Un Poco de Ruido dedicada a homenajear a Koly Arce, con un recorrido por sus canciones más recordadas.

La propuesta quedó planteada durante la conversación, aunque todavía no se confirmó una fecha para su realización.

De esta manera, Enrique Maza y La Verdadera protagonizaron una presentación que llevó la identidad musical santiagueña a una audiencia masiva, demostrando la vigencia de la guaracha y su capacidad para conquistar nuevos públicos a través de las plataformas digitales.