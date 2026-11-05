La UNSE abre una nueva cohorte de carreras universitarias para trabajadores nodocentes

La propuesta incluye la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria y la Licenciatura en Gestión Universitaria. La iniciativa, impulsada junto a FATUN y APUNSE, permitirá ampliar las oportunidades de formación y profesionalización del personal universitario.

Hoy 00:54

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) anunció la apertura de la cuarta cohorte de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria y la Licenciatura en Gestión Universitaria, dos propuestas académicas destinadas a la formación y profesionalización de los trabajadores nodocentes.

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El anuncio se realizó este miércoles 4 de noviembre, durante una conferencia de prensa encabezada por el rector Marcelino Ledesma, junto al secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis; la decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Sandra Moreira; y el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (APUNSE), Pablo Cejas.

La nueva cohorte comenzará sus actividades académicas este jueves 5 de noviembre, con el dictado del primer módulo, y tendrá continuidad durante 2027.

Durante la conferencia, el rector Marcelino Ledesma señaló que la formación del personal nodocente forma parte de una política institucional más amplia, orientada a mejorar las condiciones de trabajo y generar oportunidades de desarrollo profesional y personal.

En ese sentido, explicó que la apertura de la nueva cohorte se integra a otras acciones vinculadas con la capacitación permanente, la estabilidad laboral, el ambiente de trabajo y las condiciones en las que el personal desarrolla sus tareas.

"Tiene que ver con mejorar su calidad de trabajo, fomentar la formación permanente, mejorar las situaciones de inestabilidad laboral, con la contención general, con el ambiente de trabajo, con los elementos de protección personal", enumeró.

Ledesma también destacó que la propuesta académica, desarrollada desde la Facultad de Humanidades, tiene alcance institucional y está destinada a trabajadores de las cinco facultades, las tres escuelas y el Rectorado.

El rector consideró que la profesionalización del sector no solo permite incorporar nuevas competencias y capacidades, sino que también ofrece posibilidades de crecimiento personal que repercuten en el funcionamiento cotidiano de la universidad.

La decana Sandra Moreira destacó que la apertura de ambas carreras era uno de los objetivos que la Facultad venía trabajando durante el año y subrayó la importancia de concretarlo pese a las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario.

"Estamos en un momento difícil en cuestión de lo que implican las actividades dentro de la universidad, pero hacer este voto de confianza y abrir una nueva cohorte para nosotros es importante porque suma a la formación y a la capacitación de todos nuestros no docentes, tanto de la facultad como de la universidad", expresó.

Capacitación

Por su parte, el secretario general de FATUN, Walter Merkis, destacó la importancia de extender este tipo de propuestas a las universidades nacionales y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema de formación del personal nodocente debido a la reducción del financiamiento.

El dirigente explicó que anteriormente estas iniciativas se sostenían mediante un acuerdo paritario que destinaba un 3% de los fondos previstos para incrementos salariales del sector, complementado con otro 3% aportado por el entonces Ministerio de Educación.

Según indicó, ese mecanismo dejó de tener continuidad y los recursos posteriores no permitieron recuperar la regularidad del financiamiento.

"Hoy, a pesar del desfinanciamiento que está teniendo el sistema universitario, logramos que las autoridades de los distintos centros universitarios estén colaborando e impulsando para poder seguir sosteniendo este sistema y esta capacitación", afirmó.

Merkis sostuvo que la formación de los trabajadores nodocentes constituye una necesidad para el conjunto de las universidades públicas y valoró el esfuerzo institucional que permite dar continuidad a estas propuestas.

Personal nodocente

El secretario general de APUNSE, Pablo Cejas, expresó su satisfacción por la apertura de la cuarta cohorte y destacó el trabajo conjunto entre la universidad, la Facultad de Humanidades y las organizaciones gremiales para concretar esta nueva instancia de formación.

"Para nosotros es un valor muy importante la formación, por eso es muy especial este día para nosotros", manifestó.

Cejas señaló además que la visita de las autoridades nacionales de FATUN permite abordar, junto a los trabajadores, la situación que atraviesa actualmente el sistema universitario.

La jornada coincidió con las elecciones de representantes del claustro nodocente ante los consejos directivos y el Consejo Superior de la UNSE.

La apertura de estas carreras permitirá dar continuidad a una propuesta de formación universitaria destinada específicamente al personal nodocente, con herramientas académicas vinculadas a la administración y la gestión de las instituciones de educación superior.