La abuela de la adolescente presuntamente abusada en Pozo Hondo apuntó contra el boliche y reclamó justicia

La familia cuestionó el traslado de menores hacia un local bailable y reclamó que se investiguen las responsabilidades. Por su parte, el padre Sergio Raffaelli aseguró que recibió intimidaciones luego de sus declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Hoy 21:53

La investigación por la denuncia de abuso sexual contra una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó nuevos testimonios. En una recorrida por la zona de Las Cejas, Tucumán, la abuela de la menor, Olga, habló sobre el impacto que atraviesa la familia y reclamó que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades.

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Durante la entrevista, la mujer manifestó su dolor y cuestionó que, según afirmó, no hubo un acompañamiento de las autoridades locales hacia la familia. También desmintió que el intendente o el delegado de Pozo Hondo se hayan comunicado con la madre de la adolescente, como habría trascendido.

“Es un dolor grande que no se lo deseo a nadie”, expresó Olga, quien además manifestó su preocupación por la situación de las personas señaladas en la investigación. Según indicó, la familia no recibió información oficial sobre posibles detenciones y se entera de las novedades a través de publicaciones en redes sociales.

La abuela apuntó contra Jaimes, propietario del local bailable, a quien acusó de trasladar adolescentes desde Las Cejas para llevarlas a las fiestas. Sostuvo que, según su conocimiento, el responsable del establecimiento sabe qué edades tienen los jóvenes que lleva y permite su ingreso al lugar.

En ese sentido, reclamó que se investigue el funcionamiento del boliche y consideró que debería ser cerrado. “El que ha hecho el daño tiene que estar preso. Eso es lo que nosotros pedimos”, afirmó.

El caso también generó preocupación en la comunidad y motivó declaraciones del padre Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo, quien cuestionó la falta de controles y pidió que cada sector involucrado asuma las responsabilidades que le corresponden.

El sacerdote señaló que el episodio provocó consternación en el pueblo y sostuvo que la prevención debe involucrar a quienes organizan los eventos, trasladan a los jóvenes y permiten el ingreso de menores, además de los organismos municipales encargados de fiscalizar.

El sacerdote insistió en la necesidad de establecer qué ocurrió y quiénes deben responder ante la Justicia. También cuestionó que, en ocasiones, luego de hechos de esta gravedad, se intente desviar la atención en lugar de reconocer las fallas que pudieron haber permitido que sucedieran.

Durante la entrevista, Raffaelli reveló además que recibió amenazas después de sus declaraciones en Radio Panorama. Aseguró que sus cuestionamientos estuvieron vinculados con la presencia de menores en los colectivos que los trasladan a los bailes y los controles de ingreso.