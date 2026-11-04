El femicida de María Galván se descompensó durante la indagatoria y no pudo declarar

Julio Tejeda debía responder ante la Fiscalía por el femicidio de la madre de sus hijos, pero sufrió un problema de salud durante la audiencia y el procedimiento tuvo que ser interrumpido.

Hoy 07:18

Julio Tejeda, acusado del femicidio de María Vanina Eugenia Galván, no pudo completar su declaración indagatoria luego de sufrir una descompensación física durante el procedimiento judicial realizado en el Centro Judicial de La Banda.

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El imputado había sido trasladado este miércoles por la mañana para participar de una audiencia a través del sistema de videoconferencia Zoom. La diligencia estaba a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, quien lleva adelante la investigación, y contaba con la participación del acusado y su abogado defensor, Rolando Federico Pettinicchi.

La audiencia se desarrollaba con normalidad hasta que, de manera imprevista, Tejeda manifestó un malestar en su estado de salud. La situación obligó a interrumpir el procedimiento para resguardar su integridad física, por lo que no llegó a responder las preguntas del representante del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, el abogado defensor señaló que espera acceder formalmente al expediente y a las pruebas reunidas durante la investigación para analizar los elementos incorporados a la causa.

En ese sentido, no descartó solicitar una ampliación de la declaración indagatoria una vez que pueda estudiar la documentación junto con su representado.

Tejeda está acusado de asesinar a María Galván, madre de sus hijos, en la ciudad de Clodomira. La mujer murió tras recibir cinco puñaladas y el caso se investiga como un femicidio.