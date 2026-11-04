Añatuya se prepara para un cambio de clima: chubascos y sol radiante hoy Miércoles 4 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima cambiante con chubascos ligeros y un pronóstico más soleado para los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 34 grados Celsius.

Hoy 08:21

Hoy, Miércoles 4 de noviembre de 2026, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo de chubasco ligero que aporta frescura y algo de humedad a la atmósfera. La temperatura actual se sitúa en 20.8 °C, con una sensación térmica muy similar de 20.9 °C.

La humedad en Añatuya alcanza un 96%, lo que contribuye a un ambiente algo pesado para los habitantes. Además, el viento sopla desde el sur a una velocidad de 19.1 km/h, lo que puede ofrecer algo de alivio en medio de las lluvias.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 19.6 °C y la máxima alcance los 23.6 °C. A pesar de los chubascos, el clima no debería ser demasiado incómodo para los añatuyenses.

Mirando hacia el futuro, el pronóstico para mañana, Jueves 5 de noviembre, indica un clima soleado con una mínima de 15.7 °C y una máxima que podría llegar hasta los 29.2 °C. Esto marcará un cambio notable en comparación con las condiciones de hoy.

Finalmente, el Viernes 6 de noviembre también se presenta soleado, con temperaturas que oscilarán entre 18.3 °C como mínima y 34.3 °C como máxima, lo que sugiere un clima más cálido y agradable para los días venideros.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.