Una histórica chica Bond eligió a Sydney Sweeney para la próxima película de 007

Trina Parks, quien hizo historia en 1971 al convertirse en la primera actriz afroamericana en interpretar a una chica Bond, respaldó a la protagonista de Euphoria para acompañar al próximo James Bond.

Hoy 08:26

Sydney Sweeney recibió un importante respaldo para convertirse en la próxima chica Bond. Esta vez, la propuesta llegó de una figura histórica de la saga: Trina Parks, la actriz que en 1971 se convirtió en la primera mujer afroamericana en interpretar a una de las protagonistas femeninas del universo de James Bond.

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En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Parks consideró que la estrella de Euphoria reúne las condiciones para formar parte de la próxima película del agente secreto. “Sydney haría un trabajo maravilloso”, afirmó.

La actriz destacó tanto su capacidad interpretativa como su imagen en pantalla. “No solo es una actriz talentosa, sino que tiene ese estilo y esa elegancia clásicos de Hollywood que funcionan muy bien para sus proyectos y su marca”, sostuvo.

Trina Parks

Parks también puso el acento en la evolución que debería tener el personaje femenino dentro de la franquicia. Según su mirada, el público actual espera ver a una mujer independiente, con personalidad propia y seguridad sobre su identidad.

“Para el cine moderno y el futuro de Bond, el público quiere ver a una mujer junto a 007 que sea independiente y dueña de su sexualidad. Sydney tiene esas cualidades”, explicó.

La histórica chica Bond también eligió a Zendaya

Parks no se limitó a mencionar a Sweeney. También destacó a Zendaya, compañera de elenco de la actriz en Euphoria, como otra intérprete que podría aportar una presencia diferente a la saga.

“Disfruté de ella en las películas de Spider-Man. Tiene una presencia en pantalla muy fuerte”, comentó. Además, consideró que sería una mujer capaz de plantarse frente a Bond y no quedar relegada a un papel secundario.

Zendaya

La actriz, que siempre defendió una mayor representación de mujeres de distintas procedencias en el cine, sostuvo que las protagonistas femeninas de la franquicia deben tener mayor protagonismo y participar en relaciones donde exista igualdad.

En ese sentido, recordó que ya había planteado que el próximo James Bond debería tener una mirada diferente sobre las relaciones sentimentales. “No quiero que las mujeres simplemente caigan en sus brazos porque él es atractivo. Tiene que ser una mujer a la que él deba demostrarle que merece estar con ella”, había señalado meses atrás.

El antecedente de Sydney Sweeney con James Bond

La posibilidad de que Sydney Sweeney se incorpore a la franquicia no es nueva. La actriz ya había sido consultada el año pasado sobre los rumores que la vinculaban con el papel de chica Bond.

En aquella oportunidad, reconoció que es seguidora de las películas del agente secreto y que le interesaría conocer el rumbo que tomará la saga después de la salida de Daniel Craig. Sin embargo, dejó una respuesta que llamó la atención: aseguró que probablemente se divertiría más interpretando ella misma a James Bond.

Sydney Sweeney

Por ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre su incorporación. El nombre de Sweeney aparece entre las actrices mencionadas en las especulaciones sobre el futuro de la franquicia, junto con otras figuras como Margaret Qualley y Zendaya.

Una nueva etapa para la franquicia

La próxima película de James Bond marcará el comienzo de una nueva etapa después de cinco entregas protagonizadas por Daniel Craig. La dirección estará a cargo de Denis Villeneuve, realizador de Duna y Blade Runner 2049, mientras que el guion será escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

La búsqueda del nuevo intérprete de 007 también genera expectativas. Entre los nombres que trascendieron para el papel aparecen Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor, aunque tampoco hay un anuncio oficial sobre quién sucederá a Craig.

Mientras tanto, las declaraciones de Trina Parks reavivaron el debate sobre quién debería acompañar al próximo agente secreto. Su elección es clara: Sydney Sweeney sería una candidata ideal para representar a una nueva generación de mujeres dentro del universo Bond.