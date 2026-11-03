Caso Fürth: la defensa de Diego Spertino cuestionó las pruebas y rechazó el pedido de prisión preventiva

El abogado Miguel Ángel Torres aseguró que los correos electrónicos señalados en la investigación se generaban automáticamente y que su defendido estaba de vacaciones fuera del país cuando se produjeron. También cuestionó que la Fiscalía invoque riesgos procesales para solicitar la prisión preventiva.

Hoy 22:13

La defensa de Diego Spertino, uno de los imputados en la causa por presuntas irregularidades en Fürth Automotores, cuestionó las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y rechazó los argumentos utilizados para solicitar la prisión preventiva. Así lo expresó el abogado Miguel Ángel Torres en diálogo con Noticiero 7, luego de exponer los planteos de su representado durante la audiencia judicial de este martes.

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El letrado explicó que su intervención estuvo centrada en responder a los argumentos de la Fiscalía y aclarar algunas cuestiones relacionadas con correos electrónicos internos de la empresa. Según sostuvo, esos mensajes se generaban automáticamente cuando se actualizaban los sistemas y eran enviados a determinadas personas, por lo que consideró incorrecto atribuir su emisión a Spertino. Además, afirmó que su defendido se encontraba fuera del país, de vacaciones, cuando se produjeron esos movimientos y que esa situación era conocida por la propia firma.

Torres también cuestionó la atribución a su cliente de una operación de preventa que forma parte de la investigación. "La preventa que le habían manifestado que él había hecho no era de él", sostuvo. En ese sentido, aseguró que existen declaraciones de personas vinculadas con la empresa que no mencionan a Spertino en relación con esa operación. También señaló que otros empleados reconocieron que realizaban depósitos cuando sus superiores se los solicitaban, y que se trataba de una práctica habitual dentro de la concesionaria.

Otro de los principales cuestionamientos de la defensa estuvo dirigido al riesgo procesal invocado por el Ministerio Público Fiscal para justificar la prisión preventiva. Torres consideró que no se acreditaron motivos suficientes para mantener a su defendido detenido y sostuvo que las diligencias pendientes son limitadas. "Imagínense, a Diego Spertino le faltan cuatro declaraciones. Las cuatro declaraciones las pueden tomar en media mañana", argumentó.

El abogado también cuestionó que se solicite una prisión preventiva de hasta dos años cuando, según su interpretación, las medidas investigativas pendientes podrían concretarse en poco tiempo. "No se puede pedir prisiones preventivas por dos años con el único fundamento de que faltan cuatro testimonios para realizar, nada más", afirmó.

La audiencia pasó a cuarto intermedio y la resolución sobre los planteos de las partes quedó prevista para el próximo martes 10 de noviembre. Según indicó Torres, las partes ya fueron notificadas de la fecha y resta confirmar el horario. Mientras tanto, la defensa mantiene sus pedidos para modificar la situación procesal de Spertino, en el marco de una causa en la que la Fiscalía busca que continúe detenido bajo prisión preventiva.