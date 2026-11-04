Confeccionaron el listado de mérito para cargos de jueces de Control y Garantías

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero cerró su labor de evaluación de los postulantes para las Circunscripciones Capital y Banda.

Hoy 22:49

El Concurso Nº 132/26, convocado para seleccionar a jueces de Control y Garantías con asiento en la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, llega a su fin al haberse completado las cuatro etapas de evaluación de los postulantes y haber calificado a quienes las cumplieron a todas ellas.

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En ese sentido, cabe recordar que en primer lugar los aspirantes deben presentar sus antecedentes y títulos Luego, se tomaron los exámenes de oposición y oral, para finalizar con la entrevista personal.

En cuanto a la reunión de hoy, fue encabezada por el presidente del cuerpo colegiado, Dr. Federico López Alzogaray y en la que estuvieron presentes los representantes de la Legislatura provincial, Dra. Analía Corbalán y el Dr. Martín Díaz Achával.

También lo hicieron por los abogados de la matrícula que fueron elegidos por sus pares, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas.

En tanto, los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More pertenecen al estamento del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, respectivamente y la secretaría del organismo, Dra. Eugenia Granda.

Cabe recordar que son siete las vacantes a cubrir en el Juzgado de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital, dos para el Juzgado Banda-Robles y uno de transición para esta misma Circunscripción.

El paso siguiente es que el Consejo eleve al Poder Ejecutivo provincial el listado de mérito, para que su titular elija a los letrados que cubrirán los cargos concursados.