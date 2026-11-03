EN VIVO I Olímpico va por la recuperación ante Lanús en el Vicente Rosales

El Negro recibirá este miércoles 4 de noviembre, desde las 22, al conjunto granate en La Banda. Después de la derrota ante Peñarol, buscará reencontrarse con la victoria ante su gente. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá transmisión de Radio Panorama.
Olímpico tendrá una nueva presentación en la Liga Nacional de Básquet cuando este miércoles reciba a Lanús en el estadio Vicente Rosales. El equipo dirigido por Leonardo Costa intentará dejar atrás la caída frente a Peñarol de Mar del Plata, que lo derrotó por 87 a 74, y volver a festejar en condición de local.
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