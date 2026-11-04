Recolección de residuos: la Municipalidad informó los días y horarios por barrios de la Capital

El municipio dio a conocer el cronograma actualizado del servicio y anunció mejoras graduales en las frecuencias. Solicitan a los vecinos respetar los horarios para evitar la acumulación de basura en la vía pública.

Hoy 21:49

La Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero, a través de la Dirección de Servicios Urbanos, informó el cronograma de recolección de residuos domiciliarios correspondiente a los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de optimizar los recorridos y mejorar progresivamente la prestación del servicio.

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El esquema establece días y horarios específicos para cada sector, distribuidos entre los diez Centros Operativos, sus anexos y la Unidad Ejecutora.

Desde el municipio remarcaron la importancia de que los vecinos conozcan los horarios correspondientes a sus barrios y eviten sacar la basura fuera de los momentos establecidos, especialmente ante las recientes lluvias, que pueden ocasionar obstrucciones en desagües y acumulación de residuos en la vía pública.

El cronograma de recolección de residuos, barrio por barrio

Centro Operativo Nº 0

En el barrio Centro, la recolección se realiza de lunes a sábado, a las 5, 15 y 22 horas. Los domingos, el servicio funciona a las 6 y 21 horas.

En los barrios Juan XXIII, Sargento Cabral, Huaico Hondo (sector Tarapaya), Centenario, Alberdi y Parque, los recorridos se cumplen de lunes a viernes, a las 7 y 21 horas.

Centro Operativo Nº 1

En Ejército Argentino y Juan Díaz de Solís, la recolección se realiza los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

Para Campo Contreras y Tradición, el servicio está previsto de lunes a viernes, a las 16 horas. Mientras que en sectores de Tradición, Juramento y América del Sur, los recorridos se realizan de lunes a viernes, a las 19 horas.

Centro Operativo Nº 2

Los barrios Mosconi, Colón, Rivadavia y Sáenz Peña cuentan con recolección de lunes a viernes, a las 7 horas.

En Juan Felipe Ibarra y Bosco III, el servicio se presta a las 17 horas, mientras que en Jorge Newbery se realiza a las 19.30, también de lunes a viernes.

Centro Operativo Nº 3

La recolección en Santa Lucía, Libertad, San Martín, Industria y SMATA se cumple de lunes a viernes, a las 7 horas.

En tanto, los barrios Vinalar y Mariano Moreno tienen el servicio de lunes a viernes, a las 16 horas.

Centro Operativo Nº 4

En Reconquista, 8 de Abril y Cáceres, los recorridos están establecidos de lunes a viernes, a las 7 horas.

Por su parte, en Cabildo y Belgrano, la recolección se realiza los lunes, miércoles y viernes, a las 20 horas.

Centro Operativo Nº 5

Los barrios Lomas de Golf, General Paz, Huaico Hondo, Los Lagos, Altos de Golf, Borges, Aeropuerto y COESA cuentan con el servicio los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

En René Favaloro, la recolección está prevista para los martes, jueves y sábados, con horarios informados de 7 y 16 horas.

Centro Operativo Nº 6

En Autonomía, John Kennedy, Santa Rosa de Lima, Bosco II, Santa Teresita y Belén, los residuos se recolectan los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

Mientras tanto, en Villa del Carmen y San José de Flores, el servicio se presta los mismos días, a las 16 horas.

Centro Operativo Nº 7

Los sectores 750 Viviendas, Siglo XX, Siglo XIX, Islas Malvinas y Puestito de San Antonio tienen recolección los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

En Saint Germés y Siglo XXI, los recorridos se cumplen los mismos días, a las 18 horas.

Centro Operativo Nº 8

Los barrios Primera Junta, Sarmiento, Francisco de Aguirre, Congreso, Ramón Carrillo y Los Inmigrantes cuentan con recolección los lunes, miércoles y viernes, a las 7 y 21 horas.

Centro Operativo Nº 9

En Almirante Brown, Jardín, Telefónicos e Independencia, el servicio funciona los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

En Los Flores, Virgen de Guadalupe y 40 Viviendas, la recolección se realiza los mismos días, a las 16 horas.

Unidad Ejecutora

En La Católica y Parque del Río I, II y III, el servicio se cumple los lunes, miércoles y viernes, a las 7 horas.

Piden respetar los horarios para mantener limpia la ciudad

Desde la Municipalidad explicaron que esta organización busca mejorar la cobertura territorial, optimizar los recursos disponibles y garantizar una mayor eficiencia en la recolección domiciliaria.

Además, solicitaron a los vecinos sacar los residuos únicamente en los días y horarios correspondientes a cada barrio, evitando dejarlos en la vía pública con demasiada anticipación.

El cumplimiento de estas pautas resulta fundamental para prevenir la acumulación de basura, mantener la higiene urbana y evitar que los residuos terminen obstruyendo los sistemas de desagüe durante las lluvias.