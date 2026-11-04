“Expresiones del alma”: la UNSE prepara una noche de música, danza y solidaridad

El espectáculo se realizará el 19 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La entrada será libre y gratuita, y se recibirán donaciones de alimentos para un refugio de animales rescatados.

Hoy 21:54

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario de una propuesta artística y solidaria que reunirá música, danza y tradiciones locales. El próximo jueves 19 de noviembre, desde las 21 horas, se presentará “Expresiones del alma”, un espectáculo organizado por el primer Voluntariado Artístico Integral de la institución.

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La actividad se desarrollará en el Paraninfo de la UNSE, ubicado en avenida Belgrano Sur 1912, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La propuesta busca poner en valor la identidad cultural santiagueña, a través de diferentes expresiones artísticas que recorrerán las tradiciones, costumbres y manifestaciones populares de la provincia.

Bajo la dirección de la profesora Kuky Peralta Luna, reconocida referente cultural y excoordinadora de Cultura de la UNSE, la puesta en escena contará con la participación de artistas independientes, estudiantes y vecinos que forman parte de este proyecto colectivo.

Artistas santiagueños y una feria cultural

Entre los protagonistas del espectáculo estarán Mili Ponce Neirot, quien aportará su talento con el arpa; Julián Migueles, con su interpretación musical; y los profesores y bailarines Omar Silva y Gastón Maldonado, encargados de llevar la danza al escenario.

Además, la jornada contará con una antesala cultural coordinada por Fabiana Cardenaux, la participación de David Libros y una feria de artesanos santiagueños, donde se podrán apreciar distintas producciones locales.

La coordinación general de las actividades estará a cargo del profesor Álvaro García y la profesora Mabel Sánchez.

El evento cuenta con el acompañamiento institucional de la UNSE, a través de la gestión del rector Marcelino Ledesma y la Secretaría de Extensión Universitaria, encabezada por Héctor Tévez.

Una propuesta cultural con un fin solidario

Más allá del espectáculo, “Expresiones del alma” también tendrá un importante componente solidario, ya que durante la velada se recibirán donaciones de alimentos destinados al refugio Montecito de los Canichones, dedicado al cuidado y la asistencia de animales rescatados.

De esta manera, el Voluntariado Artístico Integral de la UNSE busca combinar el talento local, la preservación de las tradiciones santiagueñas y el compromiso comunitario, invitando a los vecinos a disfrutar de una noche de encuentro cultural y solidaridad.