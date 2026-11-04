“Argentina va a sufrir las consecuencias”: el análisis de un especialista sobre la derrota de Trump en Estados Unidos

El abogado y analista internacional Facundo Ruiz Frágola habló con Noticiero 7 y explicó los factores políticos y económicos que, a su entender, provocaron el revés electoral del mandatario estadounidense.

Hoy 22:25

La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos abrió un nuevo escenario político y generó interrogantes sobre el futuro de su gestión y las repercusiones internacionales. En diálogo con Noticiero 7, el abogado y analista internacional Dr. Facundo Ruiz Frágola analizó los motivos del resultado y advirtió sobre el impacto que podría tener en la Argentina.

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Para el especialista, el revés electoral responde principalmente a tres factores. El primero está relacionado con la decisión de iniciar una guerra contra Irán, que consideró equivocada tanto por sus consecuencias políticas como económicas.

En ese sentido, sostuvo que Trump no logró imponerse en el conflicto y que sus efectos también se trasladaron a la economía cotidiana de los estadounidenses, especialmente por el aumento del precio de los combustibles y el encarecimiento del costo de vida.

“Eso me parece que ha pasado factura”, señaló Ruiz Frágola, quien también mencionó el posible aumento de las tasas de interés como otro elemento que podría profundizar las dificultades económicas.

El tercer factor, según su análisis, fue el comportamiento del voto latino, particularmente en estados como Texas, donde consideró que las políticas migratorias de Trump tuvieron un peso importante.

“Esta idea de expulsar extranjeros, a los inmigrantes, no la han perdonado”, expresó, al referirse al rechazo que, según su interpretación, generaron esas medidas entre las comunidades mexicanas, dominicanas y centroamericanas que viven en Estados Unidos.

La relación entre Trump y Milei: ¿qué puede pasar con Argentina?

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las consecuencias que el resultado electoral estadounidense podría tener para la Argentina y el gobierno de Javier Milei.

Ruiz Frágola fue contundente al describir el vínculo entre ambos países y consideró que la fuerte dependencia del Gobierno argentino respecto de la administración estadounidense podría representar un problema ante cualquier cambio en el escenario político de ese país.

“Argentina, pésimo, porque Argentina no es que tiene una alianza con Trump, sino que directamente tiene un mandato de Estados Unidos”, afirmó.

El analista recordó el respaldo que Trump le brindó a Milei en un momento de dificultades políticas y económicas, poco antes de las elecciones legislativas argentinas, y utilizó la expresión “una suerte de reedición de las relaciones carnales” para describir el vínculo entre ambos gobiernos.

En esa línea, advirtió que cualquier dificultad que atraviese Estados Unidos podría repercutir directamente en la economía argentina.

“Cualquier cuestión que tenga que ver con Estados Unidos, que salga mal, lamentablemente también va a influir directamente en Argentina”, sostuvo.

Finalmente, Ruiz Frágola consideró que, aunque se trató de elecciones locales, sus resultados tienen una dimensión nacional y podrían condicionar el tramo restante del mandato de Trump, además de generar consecuencias para sus aliados internacionales.