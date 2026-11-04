Clodomira entregará nuevos boletos estudiantiles gratuitos: días, horarios y beneficiarios

La Municipalidad realizará la distribución este jueves 5 y viernes 6 de noviembre, de 8 a 12.30, en la sede local de la UNSE. El beneficio está destinado a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

Hoy 22:37

La Municipalidad de Clodomira anunció una nueva entrega de boletos estudiantiles gratuitos para los alumnos que ya accedieron a este beneficio, implementado por la gestión del intendente Daniel Ruiz con el objetivo de acompañar la educación y aliviar los gastos de transporte de las familias.

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La distribución se realizará este jueves 5 y viernes 6 de noviembre, en el horario de 8 a 12.30, en la sede local de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

Según el cronograma establecido, el jueves 5 será el turno de los estudiantes de los niveles primario y secundario, mientras que el viernes 6 podrán retirar sus boletos los alumnos de los niveles terciario y universitario.

Desde el municipio destacaron que el boleto estudiantil gratuito forma parte de las políticas destinadas a garantizar mayores oportunidades de formación para niños y jóvenes, facilitando su traslado a los establecimientos educativos.

Asimismo, remarcaron que la gestión municipal mantiene acciones de acompañamiento a las instituciones educativas de la ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la comunidad.

De esta manera, Clodomira continuará con la entrega del beneficio durante dos jornadas, destinadas a los estudiantes que forman parte del programa municipal.