“Le dan espacio a cualquiera”: Axel apuntó contra su exvestuarista tras quedar afuera del show para el Papa en Córdoba

El cantante confirmó que había sido convocado para actuar ante León XIV durante su visita a Córdoba, pero que la organización decidió retirarlo de la grilla tras la repercusión de las acusaciones públicas de una exempleada. Anunció que iniciará acciones judiciales.

Hoy 22:56

El cantante Axel confirmó que había sido convocado para presentarse ante el papa León XIV durante su visita a Córdoba, pero que finalmente fue retirado de la programación del encuentro. El artista atribuyó la decisión a la repercusión mediática de las acusaciones realizadas por su exvestuarista, Griselda Pelozo, y aseguró que llevará el conflicto a la Justicia.

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El músico habló por primera vez en detalle sobre la situación durante una entrevista en La Voz En Vivo, el ciclo de streaming de La Voz del Interior, donde explicó que tenía muchas expectativas por participar de la actividad prevista para el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

“Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él”, relató Axel, quien reside desde hace 11 años en la zona de Traslasierra. Según contó, había elegido especialmente esa provincia por el vínculo personal que mantiene con el lugar.

Sin embargo, la posibilidad de participar del encuentro se frustró después de que su exempleada apareciera en televisión y realizara acusaciones públicas en su contra. “Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, expresó.

Por qué lo retiraron de la grilla del encuentro papal

Según relató el cantante, la repercusión de las declaraciones de Pelozo llevó a los organizadores a modificar la programación y dejarlo afuera de la presentación.

“La gente que estaba a punto de confirmar dijo: ‘Che, no podemos’. Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, contó sobre la decisión que le comunicaron.

La exempleada del músico había presentado una demanda civil vinculada con honorarios y cuestiones laborales. Además, durante una intervención en el programa LAM, de América TV, relató una situación ocurrida durante una prueba de vestuario que, según manifestó, le había generado incomodidad.

Axel cuestionó que esas acusaciones se difundieran públicamente antes de que se resolviera el conflicto por las vías judiciales. No obstante, reconoció que comprende la postura de quienes decidieron retirarlo del evento.

“Yo entiendo la decisión de la organización. La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, sostuvo.

Axel anunció que iniciará acciones judiciales contra su exvestuarista

Durante la entrevista, el artista adelantó que no dejará pasar las acusaciones y que recurrirá a la Justicia para defenderse. En ese sentido, anunció que buscará avanzar con una contrademanda penal por calumnias e injurias, además de reclamar por lucro cesante y daños y perjuicios.

“La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”, afirmó.

También dejó en claro que espera una retractación de su exempleada antes de avanzar con el planteo judicial. “Salvo que se retracte, la voy a contrademandar. Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, agregó.

Su vínculo con los encuentros papales y los próximos proyectos

La posibilidad de cantar ante León XIV tenía un significado especial para Axel, que cuenta con antecedentes de presentaciones vinculadas a actividades del Vaticano. El artista ya había participado de encuentros ante el papa Francisco durante las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro y Panamá, donde interpretó sus canciones “Celebra la vida” y “Somos uno”. También se presentó en el Vaticano en 2017.

A ese recorrido se suma su relación con Córdoba, provincia donde eligió establecerse hace más de una década. Además, durante la entrevista mencionó su vínculo con Perú, país al que visita frecuentemente por motivos laborales y por el que siente un especial cariño.

Mientras tanto, el cantante continuará con sus compromisos artísticos. Este sábado 7 de noviembre cerrará su gira nacional “Así Vivir Tour” en Quality Espacio, en la ciudad de Córdoba. Luego comenzará el proceso de grabación de su próximo material discográfico.