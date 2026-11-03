Independiente BBC cayó en el primer partido de su gira por Córdoba ante Barrio Parque

El equipo santiagueño no pudo como visitante y fue superado 82 a 58 en el Teatro del Parque en una nueva presentación por la Liga Argentina de Básquet.
Independiente BBC afrontará esta semana su primera gira por tierras cordobesas en la Liga Argentina de Básquet. Los dirigidos por Javier Montenegro tendrán dos compromisos exigentes: este miércoles se medirán ante Barrio Parque, desde las 21.30.
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