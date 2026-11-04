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River se reencontró con sus hinchas tras la derrota en el Superclásico

El plantel del Millonario llegó a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura. Pese a la caída ante Boca, los futbolistas fueron recibidos por una multitud y se acercaron a compartir un momento con los simpatizantes.

Hoy 23:24
River hinchas

River Plate dejó atrás la derrota en el Superclásico y tuvo un particular reencuentro con sus hinchas en Mar del Plata. El equipo de Leonardo Ponzio arribó a la ciudad balnearia para disputar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y recibió una cálida bienvenida en la puerta del hotel.

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A pesar del golpe que significó perder por 1-0 ante Boca en la Bombonera, los simpatizantes se acercaron en gran número para acompañar al plantel. Hubo banderas, fuegos artificiales y cánticos. Como respuesta, los jugadores decidieron bajar para firmar autógrafos y sacarse fotografías con los fanáticos.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de Gonzalo Montiel, quien viajó junto al grupo pese a estar expulsado y no poder jugar frente al Tiburón. En cambio, Lucas Martínez Quarta, que también recibió la tarjeta roja en el clásico, no formó parte de la delegación y permaneció en Buenos Aires.

Durante el encuentro con los hinchas también se produjo una situación particular con Nicolás Otamendi. Mientras firmaba camisetas y prendas, un simpatizante intentó quedarse con su gorra al estirar la mano entre la multitud y la valla de seguridad. El defensor se mostró sorprendido, aunque continuó con el intercambio sin darle mayor importancia.

Ahora, River buscará recuperarse futbolísticamente frente a Aldosivi, en el estadio José María Minella, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita consolidarse en el Grupo B y llegar de la mejor manera a los playoffs. Después de quedar sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual, el equipo de Núñez necesita ganar el Clausura para mantener viva su ilusión de disputar el máximo certamen continental.

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