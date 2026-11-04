Quién es Chris Pappas, el primer hombre abiertamente gay que llegará al Senado de Estados Unidos

Tiene 46 años, derrotó al republicano John Sununu en New Hampshire y está casado con Vann Bentley. Llegó al Congreso en 2019 y protagonizó un resultado histórico para la representación LGBTQ+ en la política estadounidense.

Hoy 23:54

El demócrata Chris Pappas protagonizó uno de los resultados históricos de las elecciones legislativas de Estados Unidos. El dirigente de 46 años derrotó al republicano John Sununu en New Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar una banca en el Senado estadounidense.

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Pappas consiguió retener para su partido el escaño que dejará vacante la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien decidió no presentarse a la reelección. Su victoria también contribuyó a consolidar la recuperación de la mayoría demócrata en la Cámara alta, en una elección que modificó el equilibrio político en Washington.

Durante su discurso de celebración, realizado en la ciudad de Manchester, el senador electo agradeció especialmente a su esposo, Vann Bentley, quien lo acompañó sobre el escenario. “Quiero agradecer al hombre que está a mi lado, mi increíble marido Vann”, expresó ante los aplausos de sus seguidores.

La ovación que recibió Bentley llevó al dirigente a bromear sobre el protagonismo de su pareja: “Parece que en la boleta estaba la persona equivocada”. Luego, agregó: “Él siempre estuvo a mi lado. Y esta noche, gane, pierda o empate, soy el hombre más afortunado porque estoy casado con el hombre que amo”.

También hizo referencia a los cuestionamientos que recibió durante la campaña y destacó el significado personal de su triunfo. “A pesar de todos los ataques negativos y las mentiras, es lindo saber que el amor y la verdad prevalecieron esta noche”, manifestó.

Las críticas a Trump y el mensaje tras su victoria

Más allá del significado personal de su elección, Pappas utilizó su discurso para cuestionar al gobierno de Donald Trump y a los sectores empresariales que, según sostuvo, influyeron en las políticas económicas de la administración republicana.

“Los resultados de esta noche son una señal de alarma para los intereses corporativos y los multimillonarios que manipularon la economía, para los cobardes del Congreso que permitieron los recortes en salud, los aranceles y la guerra, y para el presidente incompetente al que ni siquiera le importa cómo está sufriendo la gente”, afirmó.

El dirigente también sostuvo que los votantes reclamaron un cambio de rumbo y aseguró que su mandato estará orientado a responder a las preocupaciones económicas de la población.

“Esta noche no celebramos la victoria de un partido político. Celebramos la victoria de todos los que, de izquierda, derecha o centro, están luchando contra el aumento descontrolado del costo de vida, desde la nafta y los alimentos hasta la vivienda”, expresó.

Pappas también cuestionó los fondos destinados a financiar la campaña de su adversario, que contó con el respaldo de Trump y de sectores empresariales. Según denunció, su candidatura enfrentó importantes recursos económicos destinados a publicidad negativa y ataques personales.

“Nos tiraron dinero, avisos de campaña y mentiras descaradas todos los días durante meses. Pero les ganamos igual, ¿no?”, dijo ante sus seguidores.

Quién es Chris Pappas

Christopher Charles Pappas nació el 4 de junio de 1980 en Manchester, New Hampshire. Creció en esa ciudad y es descendiente de inmigrantes griegos. Se graduó en Gobierno en la prestigiosa Universidad de Harvard en 2002 y, después de completar sus estudios, regresó a su lugar de origen para trabajar en el negocio gastronómico de su familia.

Se trata del restaurante Puritan Backroom, un tradicional establecimiento de Manchester que abrió sus puertas en 1917 y del que Pappas es propietario junto con otros integrantes de su familia. El local es conocido por sus populares chicken tenders, los bastoncitos de pollo rebozados que forman parte de su identidad gastronómica.

La política también estuvo presente desde temprano en su vida. En 2002, con apenas 22 años, inició su trayectoria institucional al ser elegido para integrar la Cámara de Representantes de New Hampshire, donde permaneció hasta 2007.

Posteriormente, se desempeñó como tesorero del condado de Hillsborough, entre 2007 y 2011, y como integrante del Consejo Ejecutivo de New Hampshire, entre 2013 y 2019. Este último organismo tiene funciones vinculadas con la supervisión de contratos públicos y determinados nombramientos estatales.

Su salto a la política nacional llegó en 2018, cuando ganó las elecciones para representar al primer distrito de New Hampshire en la Cámara de Representantes. Asumió en enero de 2019 y fue reelegido en sucesivas oportunidades.

Durante su paso por el Congreso, participó en iniciativas vinculadas con la salud pública, la reducción del costo de los medicamentos, la infraestructura y los derechos de la comunidad LGBTQ+. También se desempeñó como copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad, dedicado a promover iniciativas relacionadas con la igualdad de derechos.

Pappas construyó un perfil moderado dentro del Partido Demócrata, con una postura pragmática y una trayectoria en la que combinó su experiencia empresarial con distintos cargos públicos.

Un antecedente para la representación LGBTQ+ en el Senado

La llegada de Pappas a la Cámara alta representa un nuevo capítulo en la historia de la representación LGBTQ+ en la política estadounidense. Hasta ahora, el Senado había contado con legisladoras abiertamente LGBTQ+, entre ellas Tammy Baldwin, Laphonza Butler y Kyrsten Sinema, pero nunca había tenido un hombre abiertamente gay.

Su victoria en New Hampshire marca así un precedente en la composición del Congreso y amplía la representación de la diversidad sexual en una de las instituciones políticas más importantes del país.

El dirigente asumirá formalmente su banca en enero de 2027, cuando comience el nuevo período legislativo. Desde entonces, tendrá la responsabilidad de representar a New Hampshire en un Senado que volverá a estar bajo control demócrata y que tendrá un papel central en los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump.