Termas: una nena de 2 años sufrió una grave lesión ocular y hay dos versiones

¿Golpe contra una mesa o el impacto de un lazo? Cuando la pequeña ingresó al CIS, su madre habló inicialmente de un golpe contra una mesa, pero su tío brindó otro relato.

Hoy 10:26

Un episodio que despierta serios interrogantes se registró durante la noche del martes en una vivienda ubicada en inmediaciones de la Feria del Dique Frontal, en Las Termas de Río Hondo.

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Una niña de apenas 2 años sufrió una lesión ocular que motivó su atención en el CIS local y posterior derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) Eva Perón, en la ciudad Capital.

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Según el informe policial, alrededor de las 00:45 de este miércoles la pequeña ingresó al área de Pediatría acompañada por su madre, Fátima Traico, de 25 años, quien manifestó inicialmente que la niña se había golpeado contra una mesa, lesionándose el ojo izquierdo.

El diagnóstico médico inicial consignó sangrado y edema palpebral posterior a un traumatismo, con referencia a un trastorno del globo ocular, motivo por el cual se dispuso su derivación al CEPSI para una evaluación de mayor complejidad.

Sin embargo, durante las averiguaciones policiales surgió otro relato. Maxi Fabián Traico, de 28 años, tío de la pequeña, manifestó que alrededor de las 23:30 se encontraba en el fondo de la vivienda, debajo de un árbol, con la niña en brazos. En ese lugar había un caballo de carreras, pelaje zaino, atado mediante un lazo.

De acuerdo con su exposición, José Fernando Rojas, de 29 años, cuidador del equino, se encontraba administrándole vitaminas por vía intravenosa al animal cuando este realizó un movimiento brusco que habría provocado que el lazo se desprendiera de la hebilla o gancho de sujeción del bozal. Segundos después, el hombre advirtió que la niña presentaba una herida sangrante en uno de sus ojos. Presumió que pudo haber sido alcanzada por el impacto del elemento desprendido.

Pero las diferencias no terminan allí. Mientras la madre indicó que la lesión estaba en el ojo izquierdo, el tío mencionó que había advertido una herida en el derecho. Dos versiones sobre las circunstancias del episodio y una discrepancia sobre la zona afectada que deberán ser esclarecidas.

La abuela materna, Sandra Chávez, de 56 años, también fue entrevistada por los efectivos y manifestó que regresaba del CEPSI, donde su hija y la pequeña habían quedado alojadas en el sector Albergue, a la espera de ser examinada por un especialista en Oftalmología durante las primeras horas de este miércoles.

¿Qué provocó realmente la lesión? ¿Fue un golpe contra una mesa o el impacto de un lazo que se desprendió violentamente de un caballo? ¿Cuál es el ojo comprometido y cuál es la gravedad real del traumatismo?

Son interrogantes que, por ahora, no tienen una respuesta definitiva.

El fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, dispuso la recepción de entrevistas, un relevamiento vecinal y que se informe el resultado del examen médico policial.

Por el momento, el diagnóstico consignado corresponde a la primera evaluación realizada en Las Termas. Será fundamental conocer el informe oftalmológico del CEPSI para establecer el alcance de la lesión, si existe compromiso efectivo del globo ocular y cuál es el pronóstico de la pequeña.

Mientras tanto, las circunstancias del episodio continúan bajo investigación. La prioridad es la salud de la niña y el esclarecimiento de lo ocurrido.