Los mercados reaccionan a la derrota de Trump en Estados Unidos: suben las bolsas europeas y Wall Street

Los inversores analizan el impacto de la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses. Tras una primera reacción negativa, los principales mercados internacionales comenzaron a mostrar señales de recuperación.

Hoy 10:41

Los mercados financieros internacionales reaccionaron este miércoles a la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos, luego de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. En este escenario, las bolsas europeas registraron ganancias y los futuros de Wall Street operaron al alza.

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La jornada comenzó con incertidumbre entre los inversores, que inicialmente respondieron con caídas ante el nuevo escenario político estadounidense. Sin embargo, con el correr de las horas, los principales indicadores bursátiles lograron revertir la tendencia negativa y comenzaron a recuperarse.

En Europa, las principales bolsas mostraron avances, mientras que los futuros de los índices estadounidenses Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq también pasaron a terreno positivo, impulsados por una mayor claridad sobre los resultados electorales.

La victoria demócrata representa un importante revés político para Donald Trump, que deberá afrontar la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por la oposición. Los inversores consideran que esta nueva distribución del poder podría limitar algunas de las iniciativas económicas y comerciales del presidente republicano.

Por otra parte, el dólar estadounidense mostró señales de debilitamiento frente a otras monedas, en medio de las expectativas sobre las decisiones económicas que podrá adoptar la administración de Trump durante los próximos meses.

El impacto en la Argentina también concentra la atención de los operadores financieros. Estados Unidos representa un socio estratégico para el país y un respaldo importante para la política económica del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, la derrota republicana genera interrogantes sobre la capacidad de la Casa Blanca para sostener eventuales mecanismos de asistencia financiera a la Argentina, especialmente ante los vencimientos de deuda previstos para 2027.

El comportamiento de los activos argentinos, la evolución del dólar y el riesgo país serán algunas de las principales variables que seguirán los inversores para evaluar las consecuencias del nuevo escenario político en Estados Unidos.