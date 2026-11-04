¿Vuelven las tormentas? Santiago del Estero tendría un miércoles con lluvias y descenso de temperatura

El pronóstico anticipa una jornada inestable para este 4 de noviembre, con posibilidad de tormentas durante la madrugada y precipitaciones por la mañana. La máxima alcanzaría los 26 grados.

Hoy 02:21

El tiempo inestable continuará este miércoles 4 de noviembre en Santiago del Estero, donde se esperan nuevas precipitaciones luego de las tormentas registradas durante los últimos días. El pronóstico anticipa, además, un descenso de temperatura, con una máxima de 26°C y una mínima de 18°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las condiciones más complicadas se presentarían durante la madrugada, con tormentas eléctricas y una elevada probabilidad de precipitaciones. Durante la madrugada, las probabilidades de lluvia oscilarían entre el 79% y el 85%.

Por la mañana podrían registrarse nuevos chaparrones, mientras que hacia el mediodía comenzaría una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados y menores probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa que continuará la nubosidad, aunque con escasas posibilidades de lluvia, mientras que la temperatura comenzaría a descender.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y las advertencias vigentes, especialmente durante las primeras horas de la jornada.