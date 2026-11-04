Aumentan las muertes viales en Salta, un problema urgente

El mes de octubre de 2023 cerró con un total de 16 muertes viales en Salta, lo que representa un aumento significativo en comparación con el mismo mes del año anterior, subrayando la necesidad urgente de medidas de prevención efectivas.

Hoy 01:31

La siniestralidad vial en Salta ha alcanzado niveles alarmantes en lo que va del año 2023. Según datos proporcionados por la Policía de Salta, entre enero y octubre se registraron un total de 111 muertes en accidentes de tráfico, lo que representa un incremento de seis víctimas en comparación con el mismo período de 2022, cuando se contabilizaron 105 fatalities.

El análisis mensual de estos datos revela un patrón preocupante. En enero, se reportaron 15 fatalidades, seguido de 8 en febrero y 6 en marzo. Sin embargo, a partir de abril, las cifras comenzaron a escalar, alcanzando un pico de 17 muertes en mayo. Este aumento ha llevado a que octubre, con 16 muertes, vuelva a encender las alarmas, evidenciando que el problema de la siniestralidad vial es una realidad difícil de revertir.

Dentro de este contexto, las motocicletas emergen como uno de los principales focos de preocupación para las autoridades de Seguridad Vial. Francisco Fleming, subsecretario del área, indicó a Radio Salta que de las 109 víctimas fatales hasta octubre, 62 involucraron motocicletas, lo que equivale a casi el 57% del total. Este dato resalta la vulnerabilidad inherente a los motociclistas, quienes carecen de la protección estructural que ofrecen otros vehículos.

La falta de uso del casco, la circulación sin luces reglamentarias y el exceso de velocidad son comportamientos que contribuyen significativamente a la siniestralidad. Es preocupante que muchos incidentes ocurren en zonas urbanas durante la noche. Además, un análisis de las edades de las víctimas muestra que los hombres de entre 25 y 35 años son los más afectados.

La prevención en este contexto debe ir más allá de los controles de tránsito. Es crucial que los motociclistas utilicen un casco homologado y verifiquen el estado de su vehículo antes de circular. También es esencial que respeten las normativas respecto a la cantidad de pasajeros y que los niños viajen con casco y otros elementos de seguridad. La combinación de alcohol, distracciones y cansancio son factores de riesgo que no deben subestimarse.

Recientemente, un siniestro en la ruta nacional 81 dejó como saldo una víctima fatal. Un hombre de 34 años perdió la vida en un accidente donde otro vehículo estuvo involucrado y cuya identidad aún se busca. Este suceso es un recordatorio más de la grave situación que enfrenta Salta en términos de siniestralidad vial.

La construcción de una cultura vial que valore el respeto por las normas de tránsito y la seguridad es un desafío crítico que debe ser abordado por todos los actores sociales. La responsabilidad compartida es fundamental para reducir el número de accidentes y, en consecuencia, salvar vidas en las rutas salteñas.