Mario Benavente habló de los principales desafíos de su gestión: limpieza, tránsito y más presencia en los barrios

El flamante intendente de Santiago del Estero habló en Libertad de Opinión sobre sus primeros días al frente del municipio. Anunció medidas para mejorar los servicios públicos, agilizar los trámites comerciales y avanzar hacia una administración más cercana a los vecinos.

Hoy 00:33

El nuevo intendente de la ciudad Capital de Santiago del Estero, Mario Benavente, brindó una entrevista en Libertad de Opinión, donde repasó sus primeros días de gestión y adelantó los principales ejes de trabajo que buscará desarrollar durante su mandato.

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Entre sus prioridades mencionó la limpieza de desagües pluviales, el ordenamiento del tránsito, las mejoras en el transporte público y la descentralización de los servicios municipales, además de una mayor presencia de los equipos de trabajo en los barrios.

Benavente reconoció que su gestión comenzó en medio de dificultades provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la ciudad. "El primer día hemos tenido un bautismo de agua, hemos tenido una lluvia importante que ha causado algunos daños en la ciudad", expresó.

En cuanto a la situación administrativa, aseguró que recibió un municipio con las cuentas ordenadas, aunque condicionado por el complejo contexto económico.

"Queremos que el empleado esté en la calle, el municipal esté en los barrios. Queremos estar presentes y tratar de conversar con los vecinos", sostuvo, al remarcar que su intención es mantener un contacto directo con las necesidades de cada sector.

Limpieza de desagües y concientización para prevenir anegamientos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el mantenimiento de los desagües pluviales, especialmente después de las últimas tormentas.

El intendente informó que comenzaron trabajos de limpieza sobre avenida Aguirre, desde Antenor Álvarez hasta Solís, y adelantó que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad.

También advirtió sobre las consecuencias de arrojar residuos en acequias y canales, una situación que dificulta el escurrimiento del agua durante las lluvias intensas.

En ese sentido, explicó que el municipio impulsará campañas de concientización puerta a puerta para informar a los vecinos sobre los horarios de recolección y la correcta disposición de los residuos.

Aunque reconoció que existen ordenanzas que contemplan sanciones, aclaró que por el momento no pretende priorizar la aplicación de multas, debido a la difícil situación económica.

"Yo quiero por lo menos que la gente tome conciencia de que nos estamos perjudicando nosotros como ciudadanos", manifestó.

Cambios en el tránsito y un diagnóstico del transporte público

En materia de tránsito, Benavente confirmó que hubo un cambio en la conducción del área y anticipó una mayor presencia de inspectores en las arterias más congestionadas, especialmente durante las horas pico.

Además, señaló que se analizará la sincronización de los semáforos para mejorar la circulación vehicular.

Respecto del transporte público, adelantó que buscará trabajar con universidades y organismos especializados para identificar las principales necesidades de los usuarios y evaluar posibles modificaciones en los recorridos.

También mencionó la posibilidad de reubicar algunas unidades eléctricas municipales en sectores con mayor demanda, aunque aclaró que actualmente se encuentran realizando recorridos de prueba.

Otro de los asuntos abordados fue la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad alternativa. El jefe comunal consideró necesario avanzar en una regulación específica para garantizar condiciones de seguridad en la vía pública.

Proyectan centros operativos y espacios para recibir residuos en los barrios

El intendente también presentó algunas de las ideas que analiza para acompañar el crecimiento urbano, especialmente en la zona sur de la Capital.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de dividir la ciudad en dos grandes áreas operativas, con centros que permitan organizar mejor los servicios municipales y acercar la atención a los vecinos.

La iniciativa contempla, a futuro, la creación de espacios donde los ciudadanos puedan realizar consultas y presentar reclamos sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.

Sin embargo, aclaró que la implementación dependerá de la disponibilidad de personal y de las condiciones económicas del municipio.

Por otra parte, adelantó que se estudia la instalación de centros de transferencia de residuos en distintos barrios, donde los vecinos puedan depositar materiales y facilitar su posterior recuperación por parte de recicladores.

La propuesta busca ofrecer alternativas más cercanas al actual predio de disposición de residuos ubicado en Pampa Muyoj.

Habilitaciones comerciales en menos de una semana

En relación con la actividad económica, Benavente reveló que mantuvo reuniones con representantes de la Cámara de Comercio, quienes plantearon la necesidad de agilizar los trámites administrativos.

El objetivo del municipio será reducir los tiempos de habilitación de comercios para que los procedimientos no demoren más de una semana, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Asimismo, anticipó que buscarán impulsar nuevas acciones promocionales junto al sector comercial, tomando como referencia iniciativas como “Qué Miércoles”, que ofrece beneficios y descuentos para fomentar el consumo.

La relación con el Concejo Deliberante

Finalmente, el intendente se refirió al vínculo que espera construir con los integrantes del nuevo Concejo Deliberante, donde conviven representantes de diferentes espacios políticos.

Benavente destacó la importancia del diálogo y consideró que las diferencias partidarias no deberían impedir la búsqueda de soluciones para la ciudad.

En ese marco, valoró que la vicepresidencia segunda del cuerpo haya quedado en manos de la oposición y manifestó su expectativa de trabajar mediante acuerdos.

"Creo que todos debemos trabajar para tener una ciudad mejor. Más allá de que tengamos opiniones diferentes, creo que se llega a un buen consenso, a una buena solución del problema", expresó.

De esta manera, el flamante jefe comunal delineó los primeros objetivos de una gestión que buscará mejorar los servicios, ordenar el crecimiento de la ciudad y fortalecer la presencia municipal en los barrios, en un escenario marcado por las dificultades económicas y las demandas de los vecinos.