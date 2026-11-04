Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

Las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda de Raúl Moyano, un docente de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco desde el 12 de octubre, con nuevos refuerzos en los Valles Calchaquíes.

Hoy 01:16

La búsqueda de Raúl Moyano, un docente jubilado de 59 años, se intensifica en el cerro Ñuñorco, ubicado en Tafí del Valle, Tucumán. Desde su desaparición el 12 de octubre, los equipos de rescate han ampliado su rango de acción en la zona de El Mollar y Tafí del Valle, aprovechando una mejora en las condiciones climáticas.

Las fuerzas de seguridad, compuestas por Gendarmería y la Policía Federal Argentina, han incrementado los rastrillajes tanto por tierra como por aire. El director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, Mariano Domínguez, confirmó que se han recorrido los filos de montaña del sector sureste, destacando que el buen clima permite reanudar las operaciones aéreas con el helicóptero de la provincia.

En las últimas horas, el operativo recibió un refuerzo significativo, incorporando a 10 gendarmes especializados en rescate de alta montaña provenientes de La Rioja y San Antonio de los Cobres (Salta). Estos refuerzos se suman a los equipos de la Policía de Tucumán, el grupo C.E.R.O., Bomberos Voluntarios, el Ejército, y brigadistas de Catamarca, quienes han enfrentado complicaciones climáticas extremas, incluyendo intensas tormentas y bajas temperaturas.

Raúl Moyano, originario del departamento Río Seco y actualmente residenciado en la Patagonia, inició su ascenso en solitario el 12 de octubre alrededor del mediodía. Durante su trayecto, logró enviar fotografías y videos a su familia a través de WhatsApp, siendo su última comunicación a las 17:00, momento en el que indicó que comenzaba su descenso.

Desde entonces, se perdió todo contacto con él, lo que llevó a su hijo a presentar la denuncia correspondiente, dando inicio a un operativo de búsqueda intensivo en los cerros tucumanos. La comunidad local, así como sus seres queridos, están profundamente preocupados por su bienestar y esperan ansiosos nuevas noticias sobre su paradero.

La búsqueda de Raúl Moyano no solo involucra a los equipos de rescate, sino que también ha movilizado a voluntarios y ciudadanos de la región en un esfuerzo conjunto por encontrar al docente desaparecido. La situación ha generado un fuerte sentido de solidaridad en la comunidad, que se ha unido en la esperanza de un desenlace positivo.