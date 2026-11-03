Asueto administrativo el 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV

El gobernador Elías Suárez firmó el Decreto N° 2621/2026, que declara asueto administrativo en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial el martes 10 de noviembre, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a la ciudad de Córdoba.

Hoy 23:17

La medida responde a una solicitud del Arzobispado de Santiago del Estero, presentada por el cardenal Vicente Bokalic Iglic, C.M., arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina. El objetivo es facilitar la participación de los santiagueños en las celebraciones litúrgicas y los encuentros pastorales previstos para esa jornada en Córdoba, conforme a la agenda oficial de la Santa Sede.

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La visita del Sumo Pontífice a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El decreto destaca la condición de Santiago del Estero como Sede Primada del país y el arraigo de las tradiciones religiosas en la identidad de su pueblo, fundamentos del acompañamiento institucional de la Provincia.

La norma establece además que los organismos y reparticiones a cargo de servicios públicos esenciales deberán organizar guardias y adoptar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento durante esa jornada.