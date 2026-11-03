Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2026 | 26º
X
Locales

Asueto administrativo el 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV

El gobernador Elías Suárez firmó el Decreto N° 2621/2026, que declara asueto administrativo en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial el martes 10 de noviembre, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a la ciudad de Córdoba.

Hoy 23:17

La medida responde a una solicitud del Arzobispado de Santiago del Estero, presentada por el cardenal Vicente Bokalic Iglic, C.M., arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina. El objetivo es facilitar la participación de los santiagueños en las celebraciones litúrgicas y los encuentros pastorales previstos para esa jornada en Córdoba, conforme a la agenda oficial de la Santa Sede.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La visita del Sumo Pontífice a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El decreto destaca la condición de Santiago del Estero como Sede Primada del país y el arraigo de las tradiciones religiosas en la identidad de su pueblo, fundamentos del acompañamiento institucional de la Provincia.

La norma establece además que los organismos y reparticiones a cargo de servicios públicos esenciales deberán organizar guardias y adoptar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento durante esa jornada.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Grave incidente en la zona sur: una sargento de Policía habría sido víctima de un ataque sexual en plena calle
  3. 3. La decisión que tomó el arquero del Andorra tras la muerte del futbolista con el que chocó
  4. 4. Detuvieron a dos comerciantes chinos acusados de mantener privado de su libertad a un jubilado
  5. 5. El intendente de Pozo Hondo reveló que el abuso de la adolescente habría ocurrido en el Concejo Deliberante
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT