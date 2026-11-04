Elecciones en Estados Unidos: los demócratas lograron una banca en el Senado y sumaron victorias clave

Roy Cooper se impuso en Carolina del Norte y consiguió arrebatarles un escaño a los republicanos. También ganaron Jon Ossoff en Georgia y Chris Pappas en New Hampshire. El escrutinio continúa en el Senado y la Cámara de Representantes, donde todavía quedan cientos de bancas por definir.

03/11/2026

Las elecciones de medio término de Estados Unidos comenzaron a dejar sus primeros resultados importantes y los demócratas consiguieron avances en varias contiendas clave. Una de las principales victorias fue la de Roy Cooper en Carolina del Norte, donde derrotó al republicano Michael Whatley y logró que su partido recuperara una banca en el Senado. Mientras tanto, continúan los recuentos para determinar qué fuerza tendrá el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

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De acuerdo con el tablero de resultados, actualizado a las 23.55 del martes 3 de noviembre, los demócratas registran 45 bancas en el Senado frente a 36 republicanas, con otros 19 escaños pendientes de asignación. En la Cámara de Representantes, la distribución provisoria mostraba 101 bancas demócratas y 54 republicanas, mientras que todavía quedaban 280 por definir. En las gobernaciones, el recuento reflejaba 15 victorias demócratas y 10 republicanas, con otros 25 resultados pendientes.

Los demócratas consiguieron victorias en estados clave

La conquista de Carolina del Norte fue uno de los resultados más relevantes de la jornada. Roy Cooper, exgobernador del estado, derrotó a Michael Whatley y consiguió cambiar el signo político de una banca que estaba en manos republicanas. Se trató de la primera ganancia demócrata en el Senado durante esta elección, según informó la agencia Associated Press (AP).

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección tras imponerse ante el republicano Mike Collins. El resultado permitió a su partido conservar un escaño que los republicanos buscaban recuperar.

Otra victoria importante se produjo en New Hampshire, donde Chris Pappas derrotó a John Sununu. De esta manera, los demócratas retuvieron una banca que estaba en manos de la senadora Jeanne Shaheen, quien se retiró, y bloquearon una posibilidad de avance republicano en la Cámara alta.

En Virginia Occidental, en tanto, la republicana Shelley Moore Capito logró la reelección y se convirtió en la primera integrante de su partido en conseguir tres mandatos consecutivos en el Senado por ese estado en más de un siglo.

También hubo cambios en la Cámara de Representantes y las gobernaciones

La Cámara de Representantes también registró una primera modificación de su composición partidaria. En Carolina del Norte, el demócrata Jamie Ager ganó un escaño que estaba en manos republicanas, tras derrotar a la candidata Jennifer Balkcom. Además, dos legisladores demócratas de Florida lograron conservar sus bancas pese a los intentos republicanos de disputar esos distritos mediante una modificación de los límites electorales.

En las elecciones para gobernador también se destacaron algunos resultados. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, fue elegida gobernadora tras derrotar al republicano Rick Jackson. Su victoria tiene un significado histórico: se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para gobernar un estado en la historia de Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, consiguió un tercer mandato consecutivo al vencer al republicano Darren Bailey. También fue confirmada la reelección de la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul.

En Virginia, los votantes aprobaron una enmienda constitucional que reconoce el derecho a la libertad reproductiva. La iniciativa contempla protecciones para el acceso al aborto durante los dos primeros trimestres del embarazo, además de derechos vinculados con la anticoncepción y los tratamientos de fertilidad.

La disputa por el control del Congreso sigue abierta

Pese a las primeras victorias, los resultados todavía no permiten determinar qué partido tendrá el control definitivo del Congreso. En el Senado, los republicanos buscan conservar la mayoría, mientras que los demócratas necesitan conseguir nuevas bancas para alcanzarla.

Según el análisis de Associated Press, los demócratas todavía necesitan una ganancia neta de tres escaños adicionales para quedarse con el control de la Cámara alta. Entre las contiendas que concentran mayor atención se encuentran las de Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas.

En la Cámara de Representantes, donde se renuevan sus 435 integrantes, también continúa la disputa por la mayoría, que requiere alcanzar 218 bancas. Los primeros resultados muestran avances demócratas en algunos distritos, aunque todavía quedan numerosos escaños sin una definición.

Las elecciones de medio término representan una instancia clave para Donald Trump, ya que permitirán determinar qué fuerza tendrá mayor representación legislativa durante los próximos dos años de su presidencia. El resultado final será determinante para la capacidad del mandatario de impulsar sus iniciativas y para el margen de acción de la oposición en el Congreso.