Llamil Abdala habló de un “latrocinio” en La Banda y cuestionó el estado en que recibió el municipio

El intendente apuntó contra la administración anterior, cuestionó el uso de más de 400 decretos reservados y anunció una auditoría sobre pagos, compras y contrataciones. Los planteos surgieron durante una entrevista con el programa Libertad de Opinión.

Hoy 23:52

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, cuestionó duramente el estado en el que recibió el municipio y calificó como un “latrocinio” la situación de distintos bienes y servicios públicos de la ciudad. Según afirmó, su equipo constató que el 90% de la maquinaria municipal se encuentra inoperable y que existen alrededor de 1.500 pedidos de resolución de problemas en el sistema de alumbrado público que permanecían sin respuesta.

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“Estoy absolutamente convencido de que en La Banda han cometido un latrocinio”, manifestó al explicar las condiciones que encontró al asumir. Como ejemplo, señaló que inicialmente recibió un informe que indicaba que el 80% de las maquinarias estaba fuera de servicio, pero que, tras las primeras verificaciones, ese porcentaje habría llegado al 90%. También cuestionó la cantidad de reclamos pendientes por inconvenientes eléctricos y sostuvo que esas deficiencias afectan directamente la calidad de vida de los vecinos.

En ese sentido, anunció que prepara un archivo documental con más de 2.000 fotografías y registros audiovisuales que obtuvo aproximadamente un mes y medio antes de asumir. La intención, según explicó, es exhibir ese material en el Palacio Municipal para que los bandeños puedan conocer las condiciones en las que encontró la ciudad. “En cuatro años ojalá les pueda armar un archivo con la memoria de la reconstrucción bandeña. Ese es mi objetivo”, expresó.

La auditoría y las posibles acciones judiciales

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el proceso de transición con la administración anterior, encabezada por Roger Nediani. Abdala sostuvo que recibió información parcial y con demoras, lo que dificultó conocer el estado real de las cuentas y los procedimientos municipales antes de asumir.

También cuestionó la utilización de más de 400 decretos reservados durante la gestión anterior. Según afirmó, entre ellos encontró disposiciones relacionadas con reconocimientos de categorías, pagos a proveedores y pases a planta permanente, cuestiones que consideró que no justificaban ese mecanismo administrativo.

Ante ese panorama, confirmó que avanzará con una auditoría sobre el sistema de pagos, compras, contrataciones y suministros. El procedimiento contará con la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal y la Fiscalía Municipal.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con denuncias penales, el intendente respondió que procederá de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica y que se actuará sobre aquello que pueda resultar punible a partir de las revisiones.

En paralelo, adelantó una reorganización de la estructura municipal, con una reducción de las secretarías a tres y cuatro subsecretarías. También estableció como objetivo disminuir un 60% los cargos jerárquicos. Estas medidas forman parte de la emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios que anunció al comenzar su gestión.

Limpieza urbana y recuperación de los servicios

Uno de los ejes que Abdala destacó durante sus primeras jornadas fue la higiene urbana. Explicó que la Municipalidad puso en marcha un plan integral para mejorar la recolección de residuos, optimizar los recorridos y eliminar los basurales a cielo abierto que se encuentran en distintos sectores de la ciudad.

“En las primeras 72 horas nos hemos dado claramente cuenta de que el plan está bien pensado porque rápidamente hemos visto que ha dado resultado”, aseguró. También señaló que algunos recorridos pudieron reducir sus tiempos de ejecución mediante una reorganización de los recursos disponibles.

El jefe comunal indicó que actualmente trabajan cuatro equipos en la eliminación de basurales y sostuvo que el problema no depende solamente de la conducta de los vecinos, sino también de la falta de un servicio de recolección eficiente. Por eso, planteó que primero se debe garantizar una prestación ordenada y después avanzar con campañas de concientización e incentivos para mejorar el manejo de los residuos.

En relación con el basural del conurbano Santiago-La Banda, explicó que se trata de un proyecto aprobado por el Gobierno nacional y que contaba con financiamiento internacional, pero que quedó inconcluso luego de que se interrumpieran los pagos a la empresa encargada de su ejecución.

Según relató, la contratista se retiró y el proyecto quedó paralizado, una situación que, de acuerdo con su explicación, también generó incumplimientos con los compromisos internacionales. Ante ese escenario, aseguró que mantiene conversaciones con el ingeniero Mario Benavente, funcionario de la Capital, para analizar alternativas que permitan mejorar la disposición final de los residuos y optimizar la logística entre ambas ciudades.

También destacó que comenzaron a ordenar el predio donde funciona el basural de La Banda, mediante la construcción de caminos internos y sectores de circulación para facilitar el ingreso de los camiones y controlar los lugares de descarga.

Durante las primeras jornadas, además, se realizaron trabajos en desagües pluviales, calles e iluminación. Abdala mencionó especialmente una intervención sobre calle Rebottaro, donde una cuadrilla municipal resolvió un inconveniente que había sido reportado durante el domingo, en medio de las lluvias.

Transporte público y simplificación de trámites

En materia de transporte público, el intendente reconoció que el servicio de colectivos presenta deficiencias y que todavía no mantuvo la primera reunión con las empresas que operan en la ciudad.

Como primeras medidas, adelantó que buscará ampliar los puntos de venta y recarga de tarjetas, ya que actualmente considera insuficientes los lugares disponibles. Además, solicitó un informe al área económica para revisar cómo se distribuyen los subsidios destinados a las empresas y verificar si las liquidaciones corresponden efectivamente con los recorridos realizados.

Por otra parte, anunció cambios para agilizar las habilitaciones comerciales. La nueva Dirección de Ordenamiento Urbano tendrá a su cargo las áreas de Bromatología y habilitaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión a un plazo de entre 48 y 72 horas.

También adelantó la puesta en funcionamiento de un área de Desarrollo Productivo y Comercial, desde la cual buscará impulsar programas de estímulo al consumo local, con propuestas destinadas a distintos rubros y en diferentes momentos del mes.

Otro de los trámites que mencionó fue la entrega de licencias de conducir. Abdala aseguró que encontró cientos de carnets pendientes y anunció que se publicará un listado de documentos que ya están disponibles para ser retirados. Incluso afirmó que durante su primera jornada de trabajo entregó licencias a vecinos que esperaban desde hacía varios meses.

Finalmente, el intendente agradeció el acompañamiento de los empleados municipales y la respuesta de los vecinos durante los primeros días de gestión. Sostuvo que el objetivo es recuperar la confianza ciudadana y mejorar los servicios públicos. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa Libertad de Opinión, donde Abdala repasó el diagnóstico de la Municipalidad, las medidas que comenzó a implementar y los principales desafíos que enfrenta su administración.