El padre Mario Tenti reveló en Libertad de Opinión qué regalo santiagueño recibirá el papa León XIV

El padre Mario Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, reveló en Libertad de Opinión que el presente será entregado al pontífice durante su viaje a la Argentina. Además, adelantó cómo se vivirá la histórica visita en Silípica.

Hoy 22:31

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, genera una enorme expectativa entre los fieles de todo el país. En Santiago del Estero, la visita tendrá un significado especial, ya que el pontífice recibirá una imagen del Manuelito, una figura profundamente vinculada con la devoción de Mama Antula.

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Así lo confirmó el padre Mario Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, durante su participación de este martes en el programa Libertad de Opinión, de Canal 7, donde brindó detalles sobre el presente y las actividades que se realizarán en Silípica para acompañar la visita papal.

El sacerdote explicó que la iniciativa surgió a partir de un pedido del periodista Nelson Castro, quien acompañará al Santo Padre durante su viaje y buscará entregarle un obsequio representativo del pueblo argentino.

“El doctor veía la oportunidad de poder llevarle un presente que identificara, en este caso, al pueblo argentino, y qué mejor que algo de Mama Antula, del santuario, algo de los santiagueños”, expresó Tenti.

En ese sentido, detalló que se trata de una imagen del Manuelito elaborada especialmente por iniciativa del santuario. La matriz fue realizada en Buenos Aires, tomando como referencia la figura que se conserva en la Santa Casa vinculada con Mama Antula.

“Después de varias idas y vueltas en el diseño, le hemos dado el ok al fabricante para que lo pudiera hacer”, comentó el sacerdote.

Tenti también explicó el profundo significado religioso de la figura. “El Manuelito significa el Dios con nosotros, el niño Jesús recostado en una cruz”, señaló, y recordó que se trata de una representación cuya historia se remonta varios siglos atrás.

Según explicó, esta devoción llegó a América durante la época colonial y ocupó un lugar central en la vida espiritual de Mama Antula, quien encomendaba sus proyectos y actividades evangelizadoras a la protección del Manuelito.

“Mama Antula todos sus proyectos, sus sueños, sus actividades evangelizadoras las ponía bajo el patronazgo del Manuelito, una confianza absoluta en la providencia del Manuelito”, destacó.

El mensaje que espera del papa León XIV

Durante la entrevista, el rector del santuario también compartió sus expectativas sobre el mensaje que dejará el pontífice durante su paso por el país.

“La visita del Santo Padre, el papa León, siempre es una bendición para cualquier lugar que vaya. En este caso, para el pueblo argentino”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el mensaje del Papa trascenderá el ámbito estrictamente religioso y estará dirigido a toda la sociedad.

“Estoy convencido de que el mensaje que trae a Argentina es un mensaje de paz, de reconciliación”, afirmó, y consideró que también abordará cuestiones relacionadas con el bien común, la justicia social, los derechos de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades.

En esa línea, expresó que espera una continuidad con el legado del papa Francisco, especialmente en su visión de una Iglesia cercana a las necesidades de las personas.

“Creo que el Papa nos va a dejar un lindo mensaje en la línea del pontificado del papa Francisco, de esa Iglesia que soñaba Francisco en salida, cercana a la gente, hospital de campaña que cubre las heridas de los que sufren”, reflexionó.

Cómo se vivirá la visita del Papa en Silípica

Por otra parte, Tenti confirmó que permanecerá en Santiago del Estero durante la visita papal y adelantó que el Santuario de Mama Antula, en Silípica, organizará una jornada especial el lunes 9 de noviembre.

Ese día, los fieles se congregarán para seguir en pantalla gigante la misa que celebrará León XIV en Buenos Aires y posteriormente compartirán un almuerzo comunitario.

“Nos vamos a congregar con todos los devotos de Mama Antula para realizar una obra santa, ver la misa en pantalla gigante y después compartir un almuerzo con toda la gente, aprovechando que es feriado”, explicó.

Además, indicó que el santuario lanzó un libro virtual al que los fieles pueden acceder mediante un código QR o un enlace para dejar sus mensajes al pontífice.

Finalmente, el sacerdote destacó que numerosos santiagueños viajarán a Buenos Aires, Córdoba y Luján para participar de las actividades religiosas. Entre ellos habrá integrantes de parroquias y grupos misioneros que se inscribieron para colaborar como voluntarios.

“Ya que no podemos ir, estar en hermandad, en fraternidad con todos los argentinos que van a acompañar la visita del Santo Padre”, concluyó Tenti, al explicar el espíritu de la celebración que se prepara en Silípica.