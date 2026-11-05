Sebastián Domínguez negocia su salida de Central Córdoba

El entrenador tiene encaminada su desvinculación del Ferroviario y mantiene conversaciones con la dirigencia para resolver su salida. La duda pasa por saber si dirigirá este domingo ante Lanús en el Madre de Ciudades o si el equipo afrontará el último partido del Clausura con un técnico interino.

Hoy 00:21

El ciclo de Sebastián Domínguez en Central Córdoba está llegando a su fin. El entrenador no continuará al frente del equipo santiagueño y negocia con la dirigencia los términos de su salida, en medio de un presente futbolístico complicado y una extensa racha sin victorias.

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Por estas horas, resta definir si el DT estará en el banco de suplentes este domingo, cuando el Ferroviario reciba a Lanús en el estadio Único Madre de Ciudades, o si su desvinculación se resolverá durante los próximos días. En ese caso, el equipo afrontaría el compromiso ante el Granate con un entrenador interino.

Los números del ciclo reflejan las dificultades que atravesó el equipo. Central Córdoba acumula 11 partidos consecutivos sin ganar, con un registro de siete derrotas y cuatro empates. Además, llega a este tramo final con tres caídas consecutivas, en una de las peores rachas desde su llegada a la Primera División.

De esta manera, el Ferroviario se encamina a un nuevo cambio de entrenador en medio de un cierre de temporada complicado. La dirigencia deberá resolver la salida de Domínguez y comenzar a definir quién estará al frente del plantel para afrontar el próximo desafío.