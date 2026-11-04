Pozo Hondo: el dueño del boliche rompió el silencio y dio detalles sobre la noche del presunto abuso sexual

En declaraciones exclusivas a Noticiero 7, Emanuel Jaime reconstruyó parte de lo sucedido durante el baile, habló sobre los controles de seguridad y planteó interrogantes sobre los movimientos de la adolescente antes de ser encontrada inconsciente.

Hoy 21:45

El propietario del boliche The King, de Pozo Hondo, Emanuel Jaime, brindó declaraciones exclusivas a Noticiero 7 y dio su versión sobre lo ocurrido durante la noche en la que una adolescente de 15 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual. Durante la entrevista, el organizador del evento reconstruyó parte de sus movimientos, explicó cómo se desarrollaban los controles de ingreso y se refirió a distintas versiones que, según aseguró, recibió de personas que habrían estado en el lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al recordar cómo comenzó la jornada, Jaime explicó que el horario previsto para el ingreso de bebidas era hasta la 1 de la madrugada, aunque reconoció que se extendió debido a las condiciones climáticas. “El ingreso de bebidas ha sido hasta la 1. Se ha corrido un poquito porque aquí ha llovido mucho”, manifestó.

También contó que salió a buscar a un grupo de personas y que las trasladó hasta el establecimiento cerca de las 2. “Yo he salido tarde para buscar a la gente. Aquí cuando ellos estaban subiendo, sinceramente, no he visto quiénes han subido porque he estado hablando por teléfono”, señaló.

En ese sentido, explicó que recibía consultas sobre la realización del baile debido a las lluvias. “Me preguntaban de aquí si se iba a hacer el baile, si no llovía y esto y aquello”, recordó.

Jaime agregó que luego de dejar a esas personas frente al local se retiró para buscar hielo y regresó mientras se desarrollaba el espectáculo. “He dejado el colectivo, he buscado la camioneta, más o menos les comento, y me he ido a buscar hielo. He vuelto y he estado con la combi del conjunto”, relató.

Qué dijo sobre los controles de seguridad y el ingreso de menores

Durante la entrevista, el propietario también se refirió al personal encargado de controlar el ingreso y la seguridad dentro del establecimiento. Según explicó, tenía trabajadores asignados a esas tareas, aunque reconoció su responsabilidad como organizador.

“Yo tengo encargada gente en la seguridad que ve ese tipo de cosas. No me compete a mí eso”, expresó. Inmediatamente, agregó: “Yo soy obviamente el responsable porque estoy a cargo de todo”.

En otro tramo de la conversación, Jaime aseguró que anteriormente habían tenido situaciones relacionadas con el intento de ingreso de menores de edad. “Me han querido ingresar menores de Bobadal, le han querido ingresar, no se lo han dejado”, contó.

Sin embargo, también reconoció que, de acuerdo con su experiencia, algunas personas podrían intentar ingresar por sectores alternativos del predio. “A veces no se los deja ingresar, ingresan por el fondo, cuando yo tengo el fondo donde ingresan los artistas. A veces están esperando, mirando que se descuiden e ingresan”, manifestó.

Las versiones que dijo haber recibido sobre los movimientos de la adolescente

Otro de los puntos abordados por Jaime estuvo relacionado con los movimientos de la adolescente durante aquella noche. El propietario aseguró que recibió comentarios de distintas personas que habrían estado cerca de la joven y que le transmitieron versiones sobre sus desplazamientos antes de que fuera encontrada inconsciente.

Según relató, algunas de esas personas le habrían mencionado que la adolescente se retiró del lugar, que pudo haber asistido a otro evento y que posteriormente habría regresado. Sobre esos comentarios, expresó: “Nosotros hemos ido a la fiesta, ella se ha ido, no ha llegado a la fiesta, después ha vuelto, después se ha vuelto a ir”.

No obstante, el empresario aclaró que desconoce si efectivamente la joven ingresó al boliche, cuánto tiempo permaneció allí o si estuvo en las inmediaciones del establecimiento.

“No sé si ha ingresado, ha estado al frente y se ha vuelto a ir, o no sé si ha vuelto antes de lo que ha pasado ahí, que después ha sucedido. No sabemos, ¿me entiende? Desconocemos todo este tipo de cosas”, manifestó.

En ese contexto, Jaime insistió en que considera necesario reconstruir lo sucedido durante esas horas y conocer quiénes podrían haber estado involucrados. “Por eso digo que hay que ver, rever ese tipo de situaciones”, sostuvo.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que puedan registrarse nuevos episodios de violencia o situaciones similares a la denunciada. “A mí me gustaría saber quién ha sido, porque mañana puede pasar y no a una persona así chica, puede ser una persona grande que salga, que haya tomado de más”, afirmó.

Cómo continúa la investigación

El caso tomó estado público luego de que la adolescente, de 15 años, fuera encontrada inconsciente alrededor de las 5.30 de la madrugada del domingo 1 de noviembre, sobre avenida 24 de Septiembre, en Pozo Hondo. Su madre denunció que la joven le habría contado que fue atacada sexualmente por tres hombres.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien ordenó distintas medidas para reconstruir lo sucedido, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento y de los sectores cercanos.

En el marco de las actuaciones también se informó la detención de un hombre de apellido Cardozo, mientras continuaban las medidas para determinar la posible participación de otras personas.

Las declaraciones de Emanuel Jaime fueron brindadas en exclusiva a Noticiero 7, donde el propietario de The King expuso su versión sobre el desarrollo del baile, los controles de seguridad y los comentarios que recibió acerca de los movimientos de la adolescente durante aquella noche. Sus dichos se incorporan a una investigación que todavía busca esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.