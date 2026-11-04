Buscan a dos delincuentes que abusaron de una policía que los perseguía

La mujer tiene 46 años y es numeraria de la Comisaría Tercera. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. La fiscal Daniela Yslas ordenó medidas para esclarecer el ataque.

Hoy 07:16

Una sargento de la Policía de Santiago del Estero, de 46 años, debió ser hospitalizada luego de denunciar que fue brutalmente golpeada y víctima de un presunto abuso sexual en un violento episodio ocurrido durante la madrugada del martes en la zona sur de la Capital.

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Según trascendió, la funcionaria se encontraba gozando de su licencia anual y circulaba en su motocicleta hacia su domicilio, en el barrio Sarmiento, cuando fue interceptada por dos motochorros que intentaron sustraerle el teléfono celular.

Según su relato, la mujer persiguió a los delincuentes hasta las inmediaciones del barrio Los Inmigrantes, donde habría intentado reducir a uno de ellos. Sin embargo, el segundo atacante intervino y ambos la agredieron violentamente.

La denuncia sostiene que los sujetos la arrastraron hacia un sector oscuro y despoblado, donde la sometieron sexualmente antes de escapar.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional

La mujer fue encontrada en estado de extrema vulnerabilidad y recibió asistencia médica de urgencia. Personal del SEASE intervino en el traslado al Hospital Regional.

Los profesionales diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, además de hematomas importantes en la pelvis y las piernas y lesiones en la espalda y el pecho.

La investigación judicial

Ante la gravedad de la denuncia, intervino la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Yslas, quien dispuso medidas urgentes para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la realización de estudios forenses para obtener elementos que permitan identificar a los responsables.