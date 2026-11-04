Renunció el ministro de Transporte de España tras las dos tragedias ferroviarias que dejaron más de 100 muertos

Óscar Puente anunció su salida del Gobierno luego de comparecer ante el Congreso por los accidentes de Adamuz y Urda. También renunció a encabezar la lista del PSOE por Valladolid.

Hoy 07:42

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, presentó su renuncia luego de quedar en el centro de la polémica por dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en apenas nueve meses, con más de un centenar de víctimas fatales.

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El anuncio se produjo durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde explicó que había tomado la decisión poco después de conocer la magnitud de la tragedia de Urda, aunque la mantuvo en reserva hasta este martes.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año”, expresó Puente al anunciar su salida.

Además, confirmó que también renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones, por lo que se apartará de la primera línea política.

Dos tragedias en nueve meses

El primero de los accidentes ocurrió en Adamuz, en enero de este año, cuando un tren de Iryo descarriló e invadió la vía contigua, provocando una colisión con otra formación. El siniestro dejó decenas de víctimas fatales.

Nueve meses más tarde, el 28 de octubre, otro grave choque ferroviario se produjo en Urda, Toledo, cuando un tren AVE impactó contra la parte trasera de una formación de Iryo que se encontraba detenida.

El accidente de Urda dejó 69 muertos y más de un centenar de heridos, varios de ellos de gravedad, y volvió a poner bajo la lupa la seguridad del sistema ferroviario español.

Puente sostuvo que su salida responde a una cuestión de “dignidad política” y aseguró que antes de renunciar quiso completar las medidas más urgentes para asistir a las víctimas y reforzar la seguridad ferroviaria.

La reacción de Pedro Sánchez

Tras la renuncia de Puente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quedará al frente de la cartera de Transportes.

Sánchez destacó la trayectoria del funcionario y sostuvo: “Cuerpo ha demostrado esta legislatura una enorme capacidad de gestión e integridad, y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan”.

De esta manera, Carlos Cuerpo asumirá la conducción del Ministerio de Transportes en medio de una fuerte crisis ferroviaria y con el desafío de avanzar en las investigaciones, reforzar la seguridad del sistema y acompañar las medidas de asistencia a las víctimas.