Este miércoles habrá una nueva Marcha de las Velas por el financiamiento universitario

Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, estudiantes, docentes y nodocentes se concentrarán en Plaza Houssay y se movilizarán hacia Tribunales. Reclamarán la aplicación plena de la ley.

Hoy 08:08

Estudiantes, docentes y nodocentes universitarios volverán a movilizarse este miércoles en una nueva Marcha de las Velas, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La concentración comenzará a las 17 en Plaza Houssay, mientras que a las 18 está prevista la marcha hacia el Palacio de Tribunales. Allí, desde las 19, se realizará una clase pública de Derecho Constitucional y el tradicional encendido de velas.

La convocatoria lleva como consigna “No permitamos que se apague la Universidad” y es impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria Argentina, gremios docentes y nodocentes de la UBA y distintos centros de estudiantes.

Desde la organización señalaron que la movilización busca defender la educación pública y exigir la aplicación efectiva de la norma aprobada por el Congreso.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el país, incluyendo fondos de funcionamiento, recomposición salarial y actualización de becas.

La norma fue sancionada en 2025 y quedó firme luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial con los dos tercios requeridos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El conflicto llegó luego a la Justicia. En octubre de este año, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del decreto que frenaba la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la aplicación de la norma debe respetar las reglas de administración financiera y cuestiona que no se hayan definido adecuadamente las fuentes para cubrir el gasto.

En ese contexto, la Marcha de las Velas busca volver a instalar el reclamo universitario en la agenda pública y presionar para que la ley se aplique de manera plena.