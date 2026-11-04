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Violento temporal azotó al interior santiagueño: granizo, fuertes vientos y daños en varias localidades

La tormenta sorprendió durante la madrugada a vecinos de Sumampa, Añatuya, Colonia Dora, Matará y otros puntos de la provincia. Hubo caída de postes, daños en viviendas, cultivos y animales, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Hoy 09:03

Un violento temporal de lluvia, viento y granizo afectó durante la madrugada de este miércoles a distintas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Uno de los puntos más castigados fue Sumampa, donde el fenómeno comenzó cerca de las 5 de la mañana y continuaba pasadas las 8. Según los registros conocidos durante las primeras horas, se acumularon alrededor de 35 milímetros de lluvia.

Sumampa y una madrugada que nos despertó a los golpes por la tormenta con piedras”, relató un vecino al describir la intensidad con la que el granizo golpeó techos y viviendas.

A través de las redes sociales comenzaron a circular fotos registrados por los propios habitantes, en los que se observa la fuerte caída de granizo durante el temporal.

Daños en Añatuya, Matará y otras localidades

En Añatuya, cabecera del departamento General Taboada, se registraron también alrededor de 35 milímetros de precipitaciones, acompañados por fuertes vientos que provocaron caída de postes de energía y daños en el arbolado urbano.

Del mismo modo, el temporal alcanzó a Colonia Dora, donde la combinación de lluvia, viento y granizo alteró la tranquilidad durante las primeras horas del día y movilizó a los servicios de emergencia.

En el paraje Suncho Pozo, pobladores reportaron una intensa caída de granizo, situación que generó preocupación especialmente entre productores y familias de las zonas rurales.

Uno de los sectores más castigados fue Matará, en el departamento Juan Felipe Ibarra, donde las fuertes ráfagas sacudieron árboles y techos mientras caían piedras de gran tamaño.

Como consecuencia del fenómeno, se reportaron roturas de chapas y vidrios en algunas viviendas, además de daños en vehículos, animales y sembrados de la zona rural.

Pese a la intensidad del temporal y los daños materiales registrados en diferentes puntos de la provincia, hasta el momento no se reportaron personas heridas.

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