Violento temporal azotó al interior santiagueño: granizo, fuertes vientos y daños en varias localidades

La tormenta sorprendió durante la madrugada a vecinos de Sumampa, Añatuya, Colonia Dora, Matará y otros puntos de la provincia. Hubo caída de postes, daños en viviendas, cultivos y animales, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas.
Un violento temporal de lluvia, viento y granizo afectó durante la madrugada de este miércoles a distintas localidades del interior de Santiago del Estero.
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Uno de los puntos más castigados fue Sumampa, donde el fenómeno comenzó cerca de las 5 de la mañana y continuaba pasadas las 8. Según los registros conocidos durante las primeras horas, se acumularon alrededor de 35 milímetros de lluvia.
“Sumampa y una madrugada que nos despertó a los golpes por la tormenta con piedras”, relató un vecino al describir la intensidad con la que el granizo golpeó techos y viviendas.
A través de las redes sociales comenzaron a circular fotos registrados por los propios habitantes, en los que se observa la fuerte caída de granizo durante el temporal.
En Añatuya, cabecera del departamento General Taboada, se registraron también alrededor de 35 milímetros de precipitaciones, acompañados por fuertes vientos que provocaron caída de postes de energía y daños en el arbolado urbano.
Del mismo modo, el temporal alcanzó a Colonia Dora, donde la combinación de lluvia, viento y granizo alteró la tranquilidad durante las primeras horas del día y movilizó a los servicios de emergencia.
En el paraje Suncho Pozo, pobladores reportaron una intensa caída de granizo, situación que generó preocupación especialmente entre productores y familias de las zonas rurales.
Uno de los sectores más castigados fue Matará, en el departamento Juan Felipe Ibarra, donde las fuertes ráfagas sacudieron árboles y techos mientras caían piedras de gran tamaño.
Como consecuencia del fenómeno, se reportaron roturas de chapas y vidrios en algunas viviendas, además de daños en vehículos, animales y sembrados de la zona rural.
Pese a la intensidad del temporal y los daños materiales registrados en diferentes puntos de la provincia, hasta el momento no se reportaron personas heridas.