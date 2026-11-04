Puede malir sal: intentaron hacer “wheelie” y terminaron revolcados en el asfalto

El conductor ensayó la peligrosa maniobra, ambos cayeron sobre el asfalto y la moto chocó contra un auto estacionado. El episodio ocurrió en Villa Bonich.

Hoy 09:34

Dos jóvenes protagonizaron un fuerte accidente mientras circulaban en moto por Villa Bonich, en el partido bonaerense de San Martín. El conductor intentó hacer un “willy”, la maniobra que consiste en levantar la rueda delantera de la moto, pero perdió el control y ambos terminaron despedidos contra el asfalto.

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El hecho ocurrió sobre la calle Avellaneda, entre Diego Pombo y Adelina Hue. La secuencia quedó registrada y mostró la caída de los dos motociclistas, que se golpearon con fuerza contra el pavimento.

Tras perder el control, la moto derrapó e impactó contra un auto que estaba estacionado en la calle.

El conductor logró levantarse rápidamente y, en principio, parecía no haber sufrido lesiones. Su acompañante, en cambio, quedó tendido en el suelo con evidentes signos de dolor y no pudo incorporarse de inmediato.

La maniobra, realizada en plena calle, pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves. La caída expuso el riesgo de hacer este tipo de acrobacias mientras se circula en moto, tanto para quienes viajan en el vehículo como para otras personas que se encuentran en la vía pública.